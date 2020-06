"취준생 무슨 죄" vs "우리도 노력했다" 정규직 전환 '신분' 갈등

지난 2017년 文 정부 '공공부문 비정규직 제로화' 추진

인천공항·기간제 교사 등 비정규직 전환 과정서 기존 정규직 반발

전문가 "비정규직·정규직 갈등, 계급처럼 굳어진 측면 있어"

[아시아경제 한승곤 기자, 임주형 인턴기자] 인천국제공항공사가 보안검색 직원 1900여명을 직접 고용하기로 한 결정에 대해 사내·외에서 불만의 목소리가 나오면서, 공공부문 정규직 직원과 비정규직 사이 갈등도 깊어지고 있다. 비정규직을 반대하는 이들은 치열한 평가가 아닌 대통령 공약에 따라 신분이 바뀌는 것 아니냐며 불만을 토하고 있다. 이에 비정규직들은 정당한 평가를 받았다고 반박하고 있다.

앞서 공사는 지난 22일 인천국제공항에서 근무하는 공항소방대(211명), 야생동물통제(30명), 여객보안검색(1902명) 등 생명·안전과 밀접한 3개 분야를 직접고용할 방침이라고 발표한 바 있다. 이 중 1902명의 보안검색요원을 특수경비원에서 청원경찰로 신분을 바꿔 직고용하기로 한 결정을 두고 사내·외에서 논란이 불거졌다.

공사의 정규직 노조인 '인천공항 노동조합'은 청원경찰 직고용 계획이 기존 정규직 직원에 대한 역차별이라며 반발하고 나섰다. 정규직 노조는 지난 23일 오후 인천공항에서 연 규탄대회에서 "국민의 평등권을 침해하는 일방적 정규직 전환에 대해 헌법소원 제기 등 총력투쟁을 전개하겠다"고 밝혔다.

회사 외부에서도 불만이 터져나왔다. 지난 23일 청와대 국민청원 게시판에 올라온 '공기업 비정규직의 정규화 그만해주십시오'라는 제목의 청원글은 2일이 지난 25일 오전 22만건이 넘는 동의를 받았다.

해당 글에서 청원인은 "이번 전환자 중 구직 사이트에서 알바로 들어온 사람들도 많다. 정직원 수보다 더 많은 이들 비정규직을 정규직 전환하면, 이곳에 들어가려고 스펙을 쌓고 공부하는 취준생들은 무슨 죄냐"라며 "토익 만점에 가까워야 고작 서류를 통과할 수 있는 회사에서 비슷한 스펙을 갖기는 커녕 시험도 없이 그냥 다 전환되는 게 공평한 것인가 의문이 든다"라고 토로했다.

반면 비정규직 측은 자신들 또한 채용 과정에서 경험과 역량을 종합적으로 평가하기에 '무임승차'가 아니라고 반박했다.

인천국제공항 보안검색 노동조합은 24일 낸 입장문에서 "(직원) 대다수가 항공보안학과, 항공서비스학과, 경호학과 등을 나와 10년 이상 경력을 쌓았다"며 "보안검색 노동자는 아르바이트가 아니다"라고 말했다.

이어 "국민의 생명과 재산에 직결되는 업무는 몇 년마다 바뀌는 하청 용역사가 아니라 책임 있는 기관이 직접 운영하는 것이 옳다"고 강조했다.

비정규직의 정규직 전환 과정을 둘러싼 진통은 이전부터 지속해서 발생해 왔다. 앞서 문재인 정부가 출범한 뒤 지난 2017년부터 '공공부문 비정규직 근로자 제로화'를 약속하면서 관련 정책을 추진한 가운데, 기존 정규직 직원과 비정규직 사이 갈등이 끊이지 않고 불거졌다.

지난 2017년 8월26일에는 정부의 기간제 교사 정규직화 방침에 반발한 예비교사 및 임용고시 준비생들이 서울 청계천한빛광장에 모여 대규모 집회를 열었다.

정부의 '공공부문 비정규직 제로 1호' 공기업인 인천공항공사는 지난해 10월에도 국정감사장 앞에서 정규직 직원들이 시위를 벌였다. 당시 이들은 "치열한 경쟁을 통해 들어가는 공기업에 비정규직이란 이유로 무조건 승계하도록 하는 것은 기회 균등에 반한다"고 주장했다.

전문가는 이같은 갈등의 원인을 정규직과 비정규직 근로자의 계층 고착화에 있다고 주장했다.

하종강 성공회대 노동아카데미 주임교수는 24일 'YTN'과 인터뷰에서 "사회에 비정규직 근로자가 많다 보니 마치 계급처럼 굳어진 측면이 있다"며 "과거의 양반과 천민처럼 정규직, 비정규직의 귀천이 나눠져 현재 청년층 의식 속에 형성된 것은 굉장히 심각한 문제"라고 지적했다.

이어 "자신이 불이익을 감수하면서 기존 비정규직의 노동 조건이 개선되고 보다 인간다운 삶으로 접근하는 게 용납할 수 없을 만큼 사람들의 정서가 피폐해진 것"이라며 "하지만 개인의 노동 조건이 향상되는 것보다 노동이 사회 전체에 끼치는 영향을 염두해야 한다. 비정규직의 정규직화는 인도주의적 차원의 목적도 있지만, 국가 경제에 더 유익하기 때문에 추진하는 것"이라고 강조했다.

비정규직이 대폭 정규직화하면 기존 정규직 직원들이 타격을 입지 않겠냐는 우려에 대해서는 "현재 비정규직의 정규직화는 용역회사에 지불하던 사업비가 본사로 도로 흡수되는 것"이라며 "그런데 용역업체에 인건비를 지불하던 곳은 이미 본사이기 때문에, 복리후생 비용이 조금 들어가는 것 외에는 차이가 크지 않다. 따라서 정규직에게 가는 몫에도 큰 영향은 없다"고 설명했다.

그러면서 "오히려 비정규직이 정규직화 하면서 노동 조건이 개선되면 취업준비생들의 취업문도 커지는 것"이라며 "오히려 기회가 될 수 있다"고 말했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr