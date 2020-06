러닝뱅크, 수강생 100만명 돌파 기념 온라인교육 할인이벤트 진행

기업은 매년 직원들에게 법정의무교육을 실시해야 한다. 성희롱예방교육, 안전보건교육, 장애인인식개선교육, 폭력예방교육 등이다. 이를 실시하지 않을 경우에는 과태료가 발생한다.

지금은 코로나19 바이러스로 인해 강사를 직접 초대해 실시하는 출강교육은 부담을 느끼는 경우가 많아 이러한 현실을 반영해 온라인 법정의무교육 서비스의 수요가 높아지고 있는 추세다.

법정의무교육 기업인 러닝뱅크는 2008년부터 2020년까지 누적 수강생이 100만명을 돌파했다. 러닝뱅크는 법정의무교육 콘텐츠 개발 및 서비스 분야 압도적 1위를 달성하고 있는 기업으로, 법정의무교육을 온라인과 출강교육으로 나뉘어 제공하고 있다.

러닝뱅크는 수강생 100만 돌파를 기념해 온라인 법정교육 할인 이벤트를 진행한다고 25일 밝혔다. 2020년 법정교육을 준비하고 있다면, 할인 이벤트를 통해 교육을 준비하면 보다 효율적일 것으로 보인다.

러닝뱅크 할인 이벤트는 총 2가지다. 우선 지금 법정교육을 신청하면 온라인 법정교육 비용을 최대 88%까지 할인해 준다. 기본법정교육과 안전보건교육은 최대 80% 할인, 폭력예방교육은 88% 할인, 금융법정교육은 60% 할인 받아 법정의무교육을 완료할 수 있다.

또 러닝뱅크 자동견적 신청 페이지를 통해 교육신청을 하면, 신청한 교육담당자에게 스타벅스 아이스 아메리카노 커피를 제공하는 경품 이벤트도 진행한다. 이번 이벤트를 이용하면 높은 교육비용 부담을 크게 줄이면서 보다 빠르고 편리하게 법정교육을 완료할 수 있다.

러닝뱅크 관계자는 “2002년부터 꾸준히 법정교육 콘텐츠를 자체 제작해 수강생이 만족하는 퀄리티 높은 법정교육 콘텐츠를 제공하고 있다. 수강 후 고객사의 만족도도 높아 재수강 기업 비율이 높은 편”이라며, “자체 제작한 폭력예방교육 콘텐츠도 새롭게 제공될 예정이므로 기대하셔도 좋다”고 전했다.

러닝뱅크 누적 수강생 100만명 돌파 기념 온라인 법정교육 할인이벤트 관련 상세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인하거나 고객센터 전화로 문의하면 안내받을 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr