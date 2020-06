스타라이온컴퍼니, 결제 해킹과 정보탈취 차단하는 스펙트럼 결제기술 본격 상용화 예고

핀테크 보안솔루션을 개발하는 스타라이온컴퍼니는 스펙트럼 매트릭스 테크놀로지 개발을 성공적으로 완료하고 본격 상용화에 나선다고 밝혔다.

스타라이온컴퍼니의 스펙트럼 매트릭스 테크놀로지는 결제 시 사용자 스마트폰을 통해 무한한 컬러의 난수값과 패턴을 조합하여 발생한 일회성 암호화 코드를 생성시키는 기술이다. 핵심은 중앙서버가 아닌 사용자의 스마트폰을 분산 서버처럼 활용하여 일회성 코드를 사용자가 생성하는 것이다. 결제코드를 사용자의 단말기에서 생성하는 방법과 사용자의 계좌에서 결제할 금액만큼만 일회성으로 분리해 발생시키는 방식은 결제 시에 사용자의 금융정보가 노출되지 않아 카드 정보 도용과 해킹 시도 자체를 구조적으로 차단할 수 있다.

스타라이온컴퍼니는 국내뿐 아니라 글로벌 시장을 타깃으로 큐알코드 결제 해킹 문제를 해결하는 블록 큐알코드 신기술도 공개한다. 블록 큐알코드 시스템은 일회성으로 생성된 큐알코드를 실시간 블록화시켜 분할함으로써 순간적인 결제코드의 탈취를 차단하는 결제 시스템이다.

업체 관계자는 “데이터를 블록화하여 분할된 큐알코드는 탈취에 성공한다 해도 분할된 정보의 한 부분에 불과하기에 결제되는 순간까지 결제코드를 보호할 수 있는 독보적인 간편결제 보안기술이다.”고 설명했다.

또한 핀테크와 카드 결제 시스템을 연동한 고스트카드는 모바일과 연동된 하이브리드 실물카드로 신용카드 불법 복제 및 분실로 인한 도용사고를 원천 차단하는 카드 결제 시스템이다. 카드번호, 유효기간 등 카드 정보가 노출되지 않은 상태에서 결제하는 순간에 결제 정보만 전달하는 기술을 탑재했다.

스타라이온 컴퍼니 관계자는 “뛰어난 보안시스템을 기반으로 한 결제-광고 연동 플랫폼, 모바일카드 애니메이션 테마, 고스트카드 발급 등 크게 세 가지 수익 모델은 기존의 핀테크 기업들의 수수료 수익보다 큰 수익을 가져다줄 수 있게 될 것이다.”고 설명했다.

결제 빅데이터 딥러닝 시스템을 적용한 ‘결제-광고 연동 플랫폼’은 결제 후 모바일 영수증에 사용자 맞춤형 타깃 광고를 구현하여 광고효과를 높이는 시스템이다. 광고에 취약한 소상공인들까지 광고영역이 확대되며 소비자들은 취향에 맞는 광고와 쿠폰들을 제공받게 된다.

관계자는 “합리적인 광고비용과 개인화 마케팅을 통해 소상공인과 소비자 모두에게 만족도를 높일 수 있는 시스템이다.”고 전했다.

앞에서 말한 모든 기술과 비즈니스는 국내 특허 및 글로벌 PCT 특허를 진행 중이다. 현재 개발에 성공한 결제기술은 자체적으로 상용화 예정이다. 또한 관계자는 “기술력을 인정받아 코스닥 성장 특례 상장도 진행한다. 결제 시스템 및 수익 플랫폼 등은 국내 가맹점 상용화 테스트 이후 2021년 상반기부터 해외 글로벌 기업들에도 적용될 예정인데 국내 상용화 진행 이후 해외도 빠르게 상용화를 진행할 수 있을 것으로 전망된다”고 전했다.

