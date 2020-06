느닷없는 무더위…아리아퍼니쳐, “시원한 여름 위한 여름 인테리어 가구 제안”

6월 중순을 넘어서며 한낮 30도를 웃도는 무더위가 나타나고 있다. 실제로 이번 여름 기온이 평년보다 높고, 폭염과 열대야의 횟수가 크게 늘어날 것이라는 기상청의 전망이 잇따른 바 있다. 이에 따라 완연한 여름 날씨가 나타나기 이전에 시원한 집안 인테리어 연출을 준비하는 이들이 늘고 있다.

특히 야외 활동의 제약이 높아진 현 시국 속에서 홈스터디와 홈오피스 뿐 아니라 홈캠핑, 홈카페까지 집에서 원스톱으로 즐기려는 수요가 높게 나타난다. 단순한 휴식의 목적을 넘어 다양한 활동을 즐길 수 있는 공간으로 새롭게 단장하려는 움직임이 늘고 있는 추세다.

이에 수입가구 전문 브랜드 ‘아리아퍼니쳐’는 여름 인테리어를 위한 다양한 가구와 소품을 제안하며 합리적인 가격에 선보이고 있다.

우선 현재 아리아퍼니쳐는 심플한 바디와 탄탄하게 구성된 등받이로 여름에는 시원함을, 겨울에는 러그와 함께 매치해 따스함까지 연출할 수 있는 ‘Jess 체어’를 제안한다. 해당 품목은 SNS 플랫폼 속 예쁜 집에서 꼭 한번씩 보는 제품으로, 현재 50% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

또한 습기와 곰팡이에 강하고, 내구성이 우수하며 특유의 시원한 분위기로 사랑 받는 소재인 대나무 제품들도 엿보인다. 여름 인테리어에 빠지지 않는 단골 아이템으로 인기가 높다.

아리아퍼니쳐의 Bamboo-01 1-Stackable Rack은 이러한 대나무 소재 특유의 튼튼한 내구성을 갖춰 호평을 얻고 있다. 현관과 주방, 베란다 등 다양한 공간에서 실용적으로 사용할 수 있어 꾸준한 사랑을 받고 있다. 모서리가 라운딩 처리돼 있어 가드 역할을 해주기에 소품 추락을 방지해 안전하게 사용할 수 있도록 제작됐다.

여름 시즌 중 관심도가 높은 ‘플랜테리어’ 관련 제품들도 다수 존재한다. 플랜테리어는 집 안에 생기를 불어넣어 줄 뿐 아니라 집에서 할 수 있는 취미로 많은 사람들이 선택하고 있다. 이에 아리아퍼니쳐는 베란다에 걸어두고 사용하는 이탈리아산(Made in Italy) Rondine Balcony Box 시리즈를 제안한다.

해당 품목은 조절 가능한 후크가 있어 걸이 부분의 너비 조절이 가능하고, 화분의 안쪽 하단에 물탱크가 장착돼 있어 편리하고 간단하게 관리할 수 있는 것이 특징이다. 여기에 온도 변화와 외부 충격, 자외선 등에도 강해 외부에서도 사용하기 좋다. 현재 아리아퍼니쳐에서 50% 할인된 가격에 만날 수 있다.

여기에 오르간 파이프의 독특한 디자인으로 플랜테리어 뿐 아니라 주방, 욕실, 오피스 등에서 수납용으로도 활용 가능한 다기능 벽걸이형 스토리지 1010224-660 월데코, 화분 등을 올려놓기 좋은 원목 소재의 Footy-1 1-Stackable Rack 등 다양한 플랜테리어 제품들의 인기도 높아지고 있다.

이에 아리아퍼니쳐 관계자는 “야외 활동의 제한과 평년보다 높은 기온으로 올 여름은 더욱 힘들 것으로 보인다. 자사는 현 추세에 부응하고자 보기만 해도 시원한 여름 홈스타일링을 제안해 극복할 수 있도록 돕는다. 합리적인 가격의 추천 아이템으로 365일 휴양지에 있는 듯한 진정한 휴식과 쉼을 위한 공간으로 연출해보기 바란다”고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr