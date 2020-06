김기문 "추경 조속히 처리해야"…박병석 국회의장에게 요청

[아시아경제 김대섭 기자] 김기문 중소기업중앙회 회장이 25일 박병석 국회의장을 만났다. 제3차 추가경정예산의 조속한 처리를 요청했다.

김기문 중기중앙회장은 이날 박 의장에게 "코로나19 장기화로 소상공인은 물론 수출중소기업까지 피해가 확대되고 있다"며 "3차 추경 처리과정에서 중소기업 유동성 확보를 위한 긴급 경영안정자금 확대와 신용보증 재원을 확충해야 한다"고 요청했다.

또 고용유지지원금 한도를 일 7만5000원, 월 225만원(현행 일 6만6000원, 월 198만원)으로 확대해 장기 근속 근로자 유지를 위한 중소기업의 부담을 줄여주고, 180일인 지원기간도 올해 말까지 연장해 줄 것을 건의했다.

박 의장은 "중소기업과 소상공인이 무너지면 종사하는 근로자의 실업도 불가피한만큼 시급한 추경을 통해 사태를 해결해야 한다"며 "여야를 떠나 3차 추경의 조속한 통과를 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

김 회장은 또 이학영 산업통상자원중소벤처기업위원장을 만나 추경예산의 조속한 처리를 거듭 요청했다.

