고객 서비스가 강한 기업 무인화에서도 강세

- 비대면 트렌드 속 토즈, 홍루이젠, 이동통신사 들의 잇따른 무인화 진출

- 고객 니즈 파악 및 대처 빨라 무인화로 인한 서비스 공백 최소화 가능



바야흐로 포스트코로나 시대다. 불과 올해 초까지만 해도 존재했던 무인화, 비대면에 대한 소비자들의 심리적 저항이 코로나 19로 인해 싹 사라졌다. 시범적으로만 운영하던 무인점포들이 동네 상권을 휩쓸고 있는 풍경도 낯설지만은 않다.

비대면 문화가 일반화 되면서, ‘고객 서비스’를 기반으로 성장한 기업들의 무인화 행보에 귀추가 주목된다. 인건비 절감과 비대면 문화에 부흥한다는 보편적인 장점은 물론이거니와, 고객 서비스를 제공하며 축적된 운영 노하우로 무인화로 인해 발생할 수 있는 고객 불편사항이나 매장 관리에 대한 애로사항을 최소화 할 수 있기 때문이다.

-공간 서비스 회사, 토즈

커피숍 조차 흔하지 않던 20년 전, ‘공간을 서비스 한다’는 발칙한 발상으로 탄생한 국내 최초 공간서비스 회사 토즈. 토즈는 소모임이나 미팅을 위한 토즈 모임센터를 시작으로, 공유 오피스의 시작인 토즈 워크센터, 그리고 프리미엄 독서실인 토즈 스터디센터 등 한 시대를 앞서가는 아이디어와 실행력으로 대한민국 대표 공간 서비스 회사로 자리매김했다. 현재 토즈는 프리미엄 독서실 ‘토즈 스터디센터’를 기반으로 전국 390여개에 달하는 센터를 운영하고 있다.

지난 5월에는 인천 송도 신도시에 토즈 신규 브랜드인 토즈 스터디카페 1호점을 오픈 했다. 토즈 스터디카페는 키오스크 및 애플리케이션으로 결제와 좌석 예약을 하는 등 모두 무인으로 운영된다. 토즈 스터디카페 송도신도시센터는 주변에 열 곳이 넘는 경쟁사가 이미 선점하고 있는 상황에서도 오픈3주 만에 만석을 달성하는 쾌거를 이뤄냈다. 장시간 한 자리에 앉아 있는 스터디카페 이용객은 좌석의 크기와 편안함 정도에 따라 만족도가 달라진다. 이에 토즈는 좌석을 최대 1.2 미터까지 넓히는 등 전 좌석 광폭설계를 하고 사무가구 1위 브랜드 ㈜퍼시스와의 공동개발을 통해 다양한 좌석유형을 만들어냄으로써 소비자의 좌석 만족도를 극대화 했다. 이와 같이 공간 서비스의 업그레이드만으로도 무인화로 인한 한계점을 극복할 수 있다는 좋은 사례가 되겠다.

-샌드위치 전문점, 홍루이젠

대만의 국민샌드위치로 유명한 ‘홍루이젠’이 지난 2018년 홍대 1호점 오픈을 시작으로, 국내 진출 일년 도 되지 않아 약 200여개에 달하는 매장을 오픈 했다. 국내 시장에 없던 소프트 샌드위치라는 새로운 디저트 카테고리를 선보이며, 모든 메뉴를 일이천 원대의 합리적인 가격으로 제공해 이제는 국민간식으로 자리잡았다.

홍루이젠은 지난4월, 일산 위시티점을 시작으로 홍루이젠의 무인매장인 ‘홍루이젠 Pick’을 오픈했다. 홍루이젠 Pick은 24시간 무인으로 운영되는 셀프 스토어 매장으로, 고객이 고른 상품을 셀프 키오스크에서 직접 결제하는 방식이다.

무엇보다, 홍루이젠 Pick은 24시간 상시 운영됨으로써, 고객이 원하는 시간에 언제든지 편리하게 매장을 이용할 수 있다. 또한, 하루에 두 번 정해진 시간에 샌드위치가 입고 되기 때문에 기존에 많은 불만사항으로 존재했던 조기 소진에 대한 불편함을 최소화 했다는 평이다. 200개가 넘는 일반 매장을 운영하면서 알게 된 고객 불만사항들을 무인 매장을 통해 무인화의 한계는 보완하면서도 오히려 소비자의 만족도는 높이는 결과를 얻은 셈이다.

-이동통신사 SK 텔레콤 & LGU+

대리점의 휴대폰 판매가 가장 큰 수익으로 작용하던 이동통신사들도 시범적으로 무인매장을 열 계획이다. 기존에는 가입자 대부분이 통신사 대리점을 방문해 직원의 설명을 듣고 휴대폰을 개통했다면, 이제는 가입자 스스로가 단말기 구매에서부터 개통까지 하게 되는 것이다.

단, 셀프 개통에 어려움이 있는 고령층이나 외국인들을 위해서 상담원이 영상으로 도와주는 화상상담 센터가 운영된다. 이로써 무인매장의 한계를 하나씩 채워가며 소비자의 불편사항은 최소화 하겠다는 전략이다. 이는 기존에 고객 서비스 바탕으로 대리점을 운영해 나간 이동통신사들만의 축적된 노하우와 직원 및 시스템 등의 기본적인 인프라가 잘 구축되어 있기 때문에 가능한 것으로 보인다.

한편 토즈는 스터디카페의 성공적인 런칭을 발판으로, 스터디카페 사업 확장에 박차를 가하고 있다. 최근에는 스터디카페 용인보라센터가 입점을 확정 짓고 오픈 준비를 하고 있다. 토즈 스터디카페 가맹문의는 자사 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

