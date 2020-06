강원래 "하반신 마비 고쳐주겠다는 과한 관심 불편해"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 그룹 '클론'의 강원래가 자신의 하반신 마비를 고쳐주겠다는 누리꾼의 제안에 불편한 감정을 드러냈다.

강원래는 24일 자신의 인스타그램을 통해 자신의 하반신 마비를 고쳐주겠다는 한 누리꾼의 메시지를 공개했다.

공개된 사진 속 대화 내용에는 한 누리꾼이 "마비 환자를 돌본지 20년이 넘었다"라며 "보통 30분 안에 움직임이 오는데 걸을 수 있는지 한 시간 정도면 판단이 날 것 같다"라고 말했다.

이에 강원래는 "저도 장애인 된 지 20년이 됐습니다. 전 괜찮으니 다른 환자들에게 도움을 주세요"라며 거절했다.

그는 "예전엔 이런 문자나 전화를 받을 땐 욱하는 마음에 화도 나고 욕도 했지만 이런 게 다 저를 위한 관심이고 저를 향한 안타까운 마음"이라고 말했다.

이어 그는 "그렇지만 과한 관심과 안타까움이 불편을 줄 수도 있다는 걸 알아주셨으면 한다"라고 밝혔다.

그러면서 "저는 목사, 스님, 초능력자, 장풍 도사, 침술, 기치료, 호량교, 황 박사 등등 수많은 사람들이 찾아오고 만나봤지만 절망감에 울기도 때론 어이없어 웃기도 했다"라고 덧붙였다.

강원래는 지난 2000년 11월 오토바이 교통사고로 하반신 마비 판정을 받은 바 있다.

이후 2003년 가수 김송과 결혼해 슬하에 1남을 두고 있다.

