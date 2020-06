[미국주식] 코로나 뚫고 하이킥…투자매력 급등주 20선

코로나 영향으로 글로벌 기업들의 실적도 내리막길을 걷고 있습니다. 특히 항공, 여행, 운송 등의 기업들은 실적 낙폭이 크고 회복 시기도 불투명해 연초에 제시한 실적 가이던스를 철회하는 경우가 종종 발생하고 있습니다.

이런 상황에도 불구하고 기업의 투자 매력을 높이고 있는 기업이 있습니다. 불황속의 선전이라 더욱 돋보이는 기업입니다. 이에 초이스스탁US는 1개월 전보다 투자매력 점수가 상승한 기업 20개를 선정했습니다. 투자매력 점수는 기업의 배당 매력, 사업 독점력, 수익 성장성, 현금 창출력, 배당 매력 등을 22개 요인 분석에 따라 종합 평가해 산정합니다. 기업의 투자매력 점수가 최소 65점 이상인 기업을 투자 후보 대상으로 고르면 좋습니다.

초이스스탁US에 따르면 코로나를 뚫고 투자매력 점수가 오른 기업으로 해밀턴 레인(HLNE), 톰슨 로이터(TRI), 켐벨 수프(CPB), 인포시스(INFY) 등이 선정됐습니다. 어려운 시기에 투자매력 점수가 상향된 기업 목록을 참고해 한 종목씩 검색하다보면 우리가 몰랐던 보물 같은 기업을 찾는 기회를 얻을 수 있지 않을까요.

[표] 투자매력 종합점수 상승 20선

초이스스탁은 미국주식 분석 전문 서비스로 빅 데이터와 알고리즘에 기반해 종목을 발굴하고, 직접 분석한 투자 포인트와 적정주가, 매매전략 등을 제시해 미국주식 투자자들로부터 큰 인기를 끌고 있다.

초이스스탁의 미국주식 주요 서비스는 ▲종목추천 ▲추천 포트폴리오 ▲전 종목 투자매력점수 및 적정주가 ▲전 종목 투자매력 순위 ▲배당주, 성장주 등 종목 족보 리스트 ▲10년 재무차트 및 투자지표 ▲배당정보 등을 제공한다.

