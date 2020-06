금산인삼랜드(통영방향)휴게소는 코로나19 방역에 완벽하게 하고 있다.

금산인삼랜드휴게소는 최근 고속도로휴게소 이용객들이 증가하면서 휴게소에서는 비말(침방울)을 통한 바이러스 전파 우려가 커지는 등 코로나19에 대한 염려가 커지면서 생활 속 거리두기 운동을 적극 실천하고 있다고 24일 밝혔다.

방역ㆍ소독은 물론 종사원 마스크 착용, 손소독제ㆍ체온계 비치, 출입문 손잡이 항균필름 부착, 외부 환기 등 방역지침을 철저히 지키고 있고, 무인 식권기ㆍ비대면 결제로 코로나19 전파를 차단하고 있다.

금산인삼랜드(통영방향)휴게소장은 “최근 다중이용시설(휴게소)이 바이러스 전파 취약시설로 지목된바 보다 철저한 방역 및 생활 속 거리두기를 준수해 한국도로공사와 정부정책을 적극 이행하여 고객이 안심하고 이용할수 있는 휴게소가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

