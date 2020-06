美, 유럽산 수입품에 31억달러 규모 관세 부과 검토

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 31억달러(약 3조7277억원) 규모의 유럽연합(EU) 국가들과 영국산 수입품 대한 새로운 관세 부과를 검토하고 있다고 블룸버그통신 등이 24일(현지시간) 보도했다.

미국의 자동차 관세 부과 여부와 유럽의 디지털세 도입등으로 확산중인 미국과 유럽의 무역갈등이 한층 더 고조될 가능성이 커졌다.

미 무역대표부(USTR)는 전날 밤 고시를 통해 올리브와 맥주, 증류주, 트럭 등과 같은 유럽산 수입품에 대해 새로운 관세를 부과하고 유럽산 항공기와 치즈, 요구르트 등에 대한 관세 인상을 원한다고 밝히고 오는 7월26일까지 약 한 달간 여론을 수렴하기로 했다

미국은 유럽의 에어버스 보조금에 대한 보복으로 지난해 10월 EU로부터 수입하는 항공기에 10%, 농산물과 공산품을 포함한 다른 품목에는 25%의 관세를 부과키로 한 바 있다.

또 지난 2월에는 EU에서 수입하는 에어버스 항공기에 부과하는 관세의 세율을 기존 10%에서 15%로 인상한다면서 3월 18일부터 이 조처를 적용한다고 밝혔다.

