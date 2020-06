마포구, 코로나19 극복 희망일자리사업 참여자 1288명 모집

6월23일부터 7월2일까지 접수, 주민등록 주소지 동주민센터에서 신청...사업 기간 7월20일부터 5개월 간 총 77개 사업 1288명 공공일자리 창출

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 오는 7월2일까지 ‘코로나19 극복 희망일자리사업’ 참여자를 모집한다.

이번 희망일자리사업은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따른 경기침체로 실직 등 위기에 처한 취약계층에게 생계 지원 및 지역경제 회복 지원을 위한 공공일자리를 제공하기 위해 마련됐다.

참여 대상은 취업 취약계층, 폐업자, 1개월 이상 실직자, 소득이 감소한 특수고용, 프리랜서, 플랫폼 종사자, 휴업자, 무급휴직자 등이다.

사업 기간은 7월20일부터 12월20일까지 5개월이며, 77개 사업 분야 총 1288명을 선발할 예정이다. 참여 신청은 본인의 주민등록 주소지 동주민센터에서 하면 된다.

선발된 참여자는 1일 3~6시간 이내, 주 5일간 구청 사업부서 및 동주민센터 등에서 근무를 하게 되며 임금은 최저임금인 시간당 8590원 등을 받게 된다. 다만, 연령 및 근로능력에 따라 근무 시간과 임금은 조정될 수 있다.

희망일자리사업 참여자 모집에 대한 자세한 사항은 마포구청 누리집 홈페이지 채용공고에 게시된 공고문을 확인하거나 거주지 동주민센터 또는 마포구 일자리지원과로 문의하면 안내받을 수 있다.

유동균 마포구청장은 “코로나19로 인한 경기 침체 및 고용 위기에 대응하고자 다양한 취업취약계층을 대상으로 한 공공일자리를 제공하게 됐다”며 “이번 희망일자리를 통해 많은 이들에게 경제활동 기회가 제공돼 주민들의 생활 안정에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

