"어떤것과도 견줄수없는 위기"IMF, 올해 세계경제 -4.9% 성장 예상

미국 -8% 역성장 예상

유럽은 두자리수 위축 경고

내년 세계경제는 5.4% 성장

WB 전망보다는 긍정적 평가

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 국제통화기금(IMF)이 올해 세계 경제성장률전망치를 두 달 만에 1.9%포인트나 끌어내려 -4.9%로 전망했다.

IMF는 24일(현지시간) 발표한 세계 경제 전망 보고서 수정본에서 올해 세계성장률을 -4.9%로 예상했다. 지난 4월 14일 전망치 는 -3.0%였다.

IMF는 현재 세계 경제를 '다른 어떤 것과도 견줄 수 없는 위기, 불확실한 회복'상황으로 평가하고 "코로나19 대유행은 올해 상반기 활동에 예상보다 더 부정적인 영향을 미쳤으며, 회복은 이전 예상보다 더 점진적일 것으로 예상된다"고 밝혔다.

앞서 이달초 올해 세계경제 전망치를 수정한 세계은행(WB)도 -5.2%의 역성장을 예상하며 2차세계 대전 이후 최악의 불황으로 평가했었다.

IMF는 두 달 만에 전망치를 대폭 하향 조정한데 대해 4월 이후 나온 자료들이 기존 예상했던 것보다 훨씬 더 심각한 침체를 시사했다고 평가했다.

선진국의 성장률은 4월 전망보다 1.9%포인트 떨어진 -8.0%로 예상됐다. 국가별로는 미국이 -8.0% 성장률로 전망됐다. 지난 4월 전망치는 -5.9%였다.

유럽연합(EU)은 4월 전망보다 2.7%포인트 떨어진 -10.2%로 예상돼 두자리수 경기 위축을 기록할 것으로 내다봤다. 일본의 성장률은 0.6%포인트 하향한 -5.8%로 전망됐다.

신흥시장과 개발도상국도 4월보다 2%포인트 떨어진 -3.0% 성장률이 예상됐다. 중국은 1.0%로 지난 발표보다 0.9%포인트 감소했다. 인도(-4.5%)와 아세안(-2.0%) 국가들은 마이너스 성장을 보일 것으로 관측됐다.

IMF는 이번 위기가 1930년대 대공황급으로 평가하면서도 내년에는 세계 경제가 5.4% 성장할 것으로 전망해 조기 회복가능성을 예고했다. 선진국은 4.8% 신흥시장과 개발도상국은 5.9% 성장을 기대했다.

IMF의 내년 성장 전망은 WB보다는 후한 수준이다. WB는 내년 세계경제성장률을 4.2%로 추산한 바 있다.

IMF는 향후 대응과 관련, 전례없는 재정과 통화 정책을 포함해 전염병 퇴치를 위한 조치가 계속돼야된다는 점을 강조했다. 특히 많은 국가들이 지속적인 외부의 지원을 필요로 하고 있다고 설명했다.

IMF는 "국제사회가 의료 역량이 제한적인 국가에 대한 재정을 지원하고 코로나19 백신이 모든 국가에서 적절하고 저렴하게 이용할 수 있도록해야 한다"고 강조했다.

