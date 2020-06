[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 도서관 휴관이 장기화됨에 따라 구민들을 위해 ‘실시간 온라인 인문독서 문화 강좌’를 제공하고 있다.

구는 ▲송파글마루도서관 ▲송파어린이도서관 ▲송파위례도서관을 통해 각 도서관별 주제를 달리해 온라인 강좌를 운영하고 있다.

먼저, ‘송파글마루도서관’은 유아부터 성인까지 취미와 관심에 따라 온라인에서 강좌를 손쉽게 골라 들을 수 있도록 준비했다.

영화전문 기자가 전하는 영화와 책이야기부터 미래교육센터 2관의 기기를 활용한 웹툰 제작과정, 정리수납 테크닉, 헌책을 활용한 북 아트 등 총 5개의 강좌를 제공하고 있다.

영상은 송파글마루도서관 1층 스튜디오에서 자체 제작했으며, 유튜브 ‘송파글마루도서관’ 전용 채널을 통해 누구나 시청할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr