[포토]쌍용C&B·사랑의열매·희망을나누는사람들 취약계층 후원

[아시아경제 박종일 기자] 희망을나누는사람들은 23일 쌍용C&B가 코로나19로 힘겹게 생활하고 있는 전국의 사랑과 관심이 필요한 취약계층의 꿈과 희망을 지원하기 위한 사랑의 기저귀를 후원했다고 전했다.

쌍용C&B는 화장지와 기저귀등을 제조, 판매하는 위생용품 전문기업으로 이번에 후원하는 기저귀는 8667상자(1억6000만원 상당)다.

이번 배분은 사랑의열매중앙회와 희망을나누는사람들이 전국의 취약계층 가정과 미혼모시설, 아동양육시설등 120여개 시설 및 가정에 최우선으로 배분, 어렵고 힘든 이웃들에게 후원기업의 따뜻한 사랑과 나눔을 함께 전달했다.

수혜단체인 북한이탈주민가정의 이소연대표는 “기업의 사회공헌사업을 통해 따뜻한 나눔을 실천하고 있는 쌍용C&B와 사랑의열매, 희망을나누는사람들에게 진심으로 감사드리며, 수혜아이들과 엄마들에게 희망과 용기를 주고 건강하고 바른 사람으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

희망을나누는사람들은 쌍용C&B와 사랑의열매의 '따뜻한 동행, 아름다운 나눔'의 마음을 전국의 수혜가정에 전달 할 수 있어 감사를 드리며 앞으로도 우리 사회의 더 많은 어려운 이웃들에게 희망과 꿈을 전달하겠다고 밝혔다.

