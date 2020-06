중랑구, 감염취약계층 위한 쿨 마스크 1200장 제작

취약계층 여름 건강 위해 린넨 소재 쿨 마스크 1200장 제작...호흡기, 심장 질환 장애인 및 무더위 취약계층에게 전달

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 무더위 속 감염취약계층의 건강을 위해 지역 내 자원봉사자와 함께 쿨(cool) 마스크 1200장을 제작한다.

제작비용은 그동안 코로나19 극복을 위해 보내온 성금으로 마련, 재봉기술을 가지고 있는 자원봉사자 20여명이 마스크 제작에 참여해 더 뜻깊다.

쿨 마스크는 기존 면 소재 대신 린넨 소재로, 무더위 속 마스크 착용으로 인한 불편함을 다소 해소할 수 있을 것으로 보인다.

23일부터 30일까지 중랑패션봉제교육장 및 자원봉사센터 교육장에서 제작되며, 완성된 마스크는 7월 1일부터 호흡기, 심장 질환 장애인 및 무더위 취약계층에게 전달될 예정이다.

구는 지난 3월 국민안심면마스크 약 20만장을 지역 내 패션봉제업체와 협업으로 제작해 거동불편 어르신과 장애인 등에게 배부한 바 있다. 국민안심마스크 제작·보급은 패션봉제업체에게는 일감제공으로 활기를 불어넣고 감염취약계층에게는 마스크를 공급하는 일석이조 효과를 거두었다.

류경기 중랑구청장은 “이웃을 위해 재능기부에 적극 나서주신 자원봉사자 분들께 감사드린다”며 “이번 쿨 마스크가 무더위를 견디는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

