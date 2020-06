노원구, 노원구 서비스공단 무기계약직 일반직 전환과 정년 연장 '불가'

노원구, 지난해 공단 74억원 적자가 발생. 공단 노조의 요구를 수용할 경우 구는 매년 20억원에 달하는 추가재원 소요돼 공단 경영악화는 물론 구민들 부담 가중돼 신중히 접근해야 한다는 입장

[아시아경제 박종일 기자] 민주노총 노원구 서비스공단 분회가 정년이 보장된 무기 계약직원의 일반직 전환과 정년 65세 연장을 요구하며 집회에 나선 가운데 노원구는 노조의 요구를 받아들이기에는 현실적인 어려움이 있다는 입장을 밝혔다.

23일부터 노원구청에서 열리고 있는 집회에서 노조 측은 157명에 이르는 무기 계약직원에 대한 일반직 전환과 여기에 미화와 주차, 경비 등 57명에 대해서는 추가로 정년을 현재 60세에서 65세로 연장해 달라고 요구하고 있다.

노원구는 이미 지난 2017년 전국 최초로 노원구서비스공단 기간제근로자 전원을 60세까지 정년이 보장되는 무기계약직으로 전환해 비정규직 근로자의 정규직화를 선도, 생활임금제 시행으로 노동자 권익 신장에도 앞장서 오고 있다.

노조의 입장을 수용하기 힘든 현실적 이유는 구의 재정여건이다. 지난해 공단은 74억원의 적자가 발생했다. 공단 노조의 요구를 수용할 경우 구는 매년 20억원에 달하는 추가재원이 소요돼 공단의 경영악화는 물론 구민들의 부담이 가중돼 신중히 접근해야 한다는 입장이다.

이런 현실을 감안할 때 공단 노조에서 요구하는 무기 계약직의 일반직 전환과 65세 정년 연장은 구민들과의 합의가 선행돼야 한다고 밝혔다.

뿐 아니라, 무기계약직을 일반직으로 전환하고 정년을 65세까지 연장하면 필기시험 등 공개경쟁을 통해 채용된 일반직 직원과의 형평성 문제 뿐 아니라, 청년취업과 어르신일자리창출의 정부정책에도 반하는 문제도 있다.

아울러 노조가 주장하는 노조 파괴 공작 등 부당노동행위에 대해서도 입장을 밝혔다. 공단은 노조파업에 대비한 대책 수립을 위해 직원 간 의견교환이 있었는데, 이 과정에서 노조가 밝힌 부적절한 내용이 포함된 것으로 파악됐다.

이는 이유 여하를 막론하고 노사관계에 있어서는 안 될 일이기에 공단경영을 책임지고 있는 최동윤 공단 이사장이 도의적 책임을 지고 사의를 밝혔다.

노원구도 사태의 엄중함을 깊이 인식하여 즉각 사표를 수리했다.

구는 “노원구서비스공단의 신속한 정상화를 통해 구민들이 각종 시설을 이용하는데 불편함이 없도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr