대리 수능 선임병 구속…"입시 공정 훼손 사안 중대"

[아시아경제 이정윤 기자] 군 복무 중 후임병에게 대학수학능력시험을 대신 보도록 한 남성이 구속됐다.

서울중앙지법 최창훈 영장전담 부장판사는 24일 위계에 의한 공무집행방해와 업무방해 혐의를 받는 김모(23)씨에 대해 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 열고 구속영장을 발부했다.

최 부장판사는 "군대 후임을 수능에 대리 응시하게 해 얻은 성적으로 3개 대학 정시 일반전형에 지원한 사실이 소명됐다"면서 "입시의 공정을 훼손한 것일 뿐만 아니라 어느 누군가는 정당하게 경쟁하지 못하고 입시에서 패배하는 아픔을 겪었을 것으로 보이는 만큼 사안이 무겁다"고 발부 사유를 설명했다. 이어 "증거 인멸 및 도망할 염려도 있다"고 덧붙였다.

김씨는 서울 유명 사립대에 다니다가 군에 입대한 후임병에게 지난해 11월 14일 서울의 한 고등학교에서 수능을 대신 보도록 한 혐의를 받는다.

김씨는 후임병이 대신 치른 수능 성적으로 서울 지역 복수의 대학에 지원해 이 중 중앙대 간호학과에 합격해 등록했다 대리 수능 의혹이 불거진 후 지난 4월 자퇴서를 제출하고 제적 처리됐다.

경찰은 서울시교육청으로부터 수사 의뢰를 받고 지난 3월 전역 후 민간인 신분이던 김씨에 대해 수사를 진행하고 있다. 현재 현역 복무 중인 후임병에 대해서는 군사경찰이 수사를 맡고 있다.

