4·19혁명 포고문·부상자 명단 국가등록문화재 된다

4·19 혁명 유산 두 건이 국가등록문화재로 지정된다. ‘연세대학교 4월혁명연구반 4·19 혁명 계엄 포고문’과 ‘4·19 혁명 부상자 명단(고려대학교 4·18 학생 의거)’이다. 문화재청은 두 유산에 대해 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화재위원회 심의를 거쳐 국가등록문화재 지정 여부를 확정한다고 24일 전했다.

‘연세대학교 4월혁명연구반 4·19 혁명 계엄 포고문’은 연세대학교 4월혁명연구반에서 관련 기곤에 의뢰해 수집한 자료다. 당시 비상계엄포고문 열두 종과 훈시문 한 종, 공고문 세 종, 담화문 두 종 등 모두 열아홉 종으로 구성됐다. 계엄선포문을 시작으로 집회 해산, 등교 중지, 통행금지, 언론·출판 통제 등의 포고문과 공고문이 연이어 발표되다가 대통령 사임 발표와 함께 통제가 와해된 상황을 시간순으로 확인할 수 있다. 관계자는 “당시 사회상과 국가의 대국민 관리 및 통제 내용을 구체적으로 알 수 있다”고 설명했다.

‘4·19 혁명 부상자 명단’은 4·19 혁명 하루 전 발생한 4·18 고려대 데모 등의 시위와 관련한 자료다. 고려대학교 학생 부상자 명단 초안 두 종과 이를 정리한 정서본 한 종을 통칭한다. 첫 초안에는 학과, 학년, 번호, 이름, 장소, 맞은 정도 등이 다양한 필체와 필기도구로 적혀 있다. 두 번째 초안은 한 사람이 작성한 것으로 추정된다. 첫 페이지에 ‘4월 18일 부상자 명단’이라고 쓰여 있다. 정서본은 ‘4·19 의거 시 부상한 학생’이라는 제목으로 초안 내용을 수정 및 보완해 정리한 것이다. 당시 고려대 학생들이 국회의사당에서 시위를 마치고 돌아오는 길에 정치깡패의 습격을 받은 정황 등이 상세히 기록돼 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr