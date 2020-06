[미국주식 종목진단]나이키, 코로나 뚫고 실적 회복세..적정가 116달러

빅 데이터와 알고리즘을 활용한 미국주식 분석 서비스를 제공하는 초이스스탁은 24일 나이키(NKE)의 적정주가를 116 달러로 제시했다. 이날 종가는 101.92 달러로 마감해 적정주가 대비 저평가돼 거래되고 있다.

나이키는 코로나 영향으로 오프라인 매장 폐점 조치가 장기화 되고 있음에도 불구하고 소비자 직거래 판매가 크게 늘면서 상대적으로 견조한 실적 흐름을 보이고 있다.

초이스스탁이 산정한 나이키의 투자매력 점수는 82점으로 미국 상장사 5,190개 중 234위 상위 4%에 해당한다.

★ 나이키 투자매력 분석 및 적정주가 확인하기

[그림] 나이키 투자매력 점수와 적정주가

이날 종가기준 주가수익배수(PER)는 36.7배, 자기자본이익률(ROE)는 47.1%다.

▶ 꾸준한 주가 상승 기대되는 미국주식 20선 확인하기

초이스스탁은 미국주식 분석 전문 서비스로 빅 데이터와 알고리즘에 기반해 종목을 발굴하고, 직접 분석한 투자 포인트와 적정주가, 매매전략 등을 제시해 미국주식 투자자들로부터 큰 인기를 끌고 있다.

초이스스탁의 미국주식 주요 서비스는 ▲종목추천 ▲추천 포트폴리오 ▲전 종목 투자매력점수 및 적정주가 ▲전 종목 투자매력 순위 ▲배당주, 성장주 등 종목 족보 리스트 ▲10년 재무차트 및 투자지표 ▲배당정보 등을 제공한다.

★ 초이스스탁US 무료체험 신청하기

최근 핫이슈 종목

알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 284,200 전일대비 45,800 등락률 -13.88% 거래량 2,759,801 전일가 330,000 2020.06.24 15:30 장마감 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 52,900 전일대비 1,500 등락률 +2.92% 거래량 24,391,680 전일가 51,400 2020.06.24 15:30 장마감 close , 랩지노믹스 랩지노믹스 084650 | 코스닥 증권정보 현재가 25,400 전일대비 5,850 등락률 +29.92% 거래량 10,572,705 전일가 19,550 2020.06.24 15:30 장마감 close , SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 286,500 전일대비 23,000 등락률 -7.43% 거래량 1,808,510 전일가 309,500 2020.06.24 15:30 장마감 close , 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 15,400 전일대비 3,550 등락률 +29.96% 거래량 384,128 전일가 11,850 2020.06.24 15:30 장마감 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.