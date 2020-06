바야흐로 '집콕' 시대…집에서 노는 홈테인먼트 중심에 'QLED TV'

애드버토리얼

바야흐로 '집콕' 시대다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)은 집콕 일상을 더 앞당겼다. 집 밖에서의 활동이 집 안으로 이동하면서 집에서 놀이의 즐거움을 찾는 '홈테인먼트(홈+엔터테인먼트)'가 점점 중요해지고 있다.

홈테인먼트 경험의 중심에는 TV가 있다. 가족과 함께 영화를 보거나 거실에서 유튜브로 홈트레이닝을 하거나 친구를 불러 게임 배틀을 할 때도 마찬가지다.

삼성 QLED TV는 초대형 화면에 다양한 엔터테인먼트 특화 기능을 갖춰 홈테인먼트에 최적화된 TV로 주목받고 있다. 대표적인 홈테인먼트로 꼽히는 홈시네마, 홈트레이닝, 홈게이밍을 QLED TV와 함께 더 풍부하게 경험할 수 있다.

◆압도적인 大화면으로 영화관 같은 몰입감= 집에서도 영화관에서처럼 몰입해서 영화를 보고 싶다면 말 그대로 극장 같은 홈시네마가 필수다. QLED TV는 55형, 65형은 물론 75·82·85·98형까지 초대형 라인업으로 집에서도 대화면으로 즐기는 홈시네마의 기본을 갖췄다. 여기에 2020년형 QLED 8K의 인피니티 스크린을 더하면 몰입감이 압도적인 수준으로 극대화된다. 인피니티 스크린은 테두리가 2.3㎜에 불과해 화면 안팎의 경계가 거의 느껴지지 않기 때문에 극장에서처럼 완전히 화면 속 영상에 빠져들 수 있다.

홈시네마를 완성하는 사운드 기술도 탁월하다. 영상 속 물체의 움직임을 따라 소리가 이동하는 '무빙 사운드' 기능과 TV와 사운드바를 연결해 서라운드 사운드를 전달하는 'Q 심포니'까지 더하면 마치 4D 영화를 보는 듯한 생생한 경험을 할 수 있다.

삼성 QLED TV는 홈시네마를 완성하는 화면과 사운드 기술은 물론 애플리케이션 접근성과 편리한 사용성을 인정받아 2년 연속 넷플릭스 '올해의 TV'로 선정됐다. 이달 말까지 QLED TV 행사 모델을 구매하면 삼성전자가 최대 11만원 상당의 티빙 6개월 이용권을 제공한다.

◆멀티뷰로 집에서도 트레이닝 관리= 효과적인 홈트레이닝을 위해 일명 '홈짐(Home gym)'을 꾸리는 사람이 늘고 있다. 홈트레이닝은 강사의 직접적인 지도가 어려운 만큼 최대한 집중할 수 있는 환경을 조성하고 온라인으로도 효과적으로 피드백을 받는 것이 중요하다.

특히 자신의 모습을 영상과 수시로 비교하며 스스로 자세를 교정하는 것이 좋다. TV 스크린에 여러 가지 화면을 동시에 띄울 수 있는 QLED TV의 '멀티뷰' 기능을 활용하면 비교가 수월하다. 유튜브의 홈트레이닝 영상을 띄운 뒤 다른 한편에 모바일 화면을 연결해 카메라로 자신의 모습을 비추면 강사의 동작과 자신의 모습을 실시간으로 모니터링할 수 있다.

모바일 기기를 TV에 가볍게 탭하면 별도 설정 없이 간편하게 연결되는 '탭뷰' 기능도 탑재돼 편리하다. TV로도 삼성 헬스 서비스를 이용할 수 있는 점 역시 QLED TV만의 매력이다. 삼성 헬스의 스마트 TV용 앱을 활용하면 미리 설정한 난이도에 맞는 홈트레이닝 영상을 추천받고, 나에게 맞는 운동 시간을 정해 알림을 받는 등 다양한 맞춤 서비스를 경험할 수 있다. 또한 QLED TV는 주변에서 운동기구 등의 지속적인 소음이 감지되면 TV 속 목소리 볼륨을 자동으로 높이고, 공간의 조도에 따라 화면 밝기도 최적화해주기 때문에 환경의 제약 없이 홈트레이닝 영상에 집중할 수 있다.

◆최고 화질과 압도적 사운드로 게임 필승 전략= 집콕 생활이 길어지면서 업무와 일상이 충분히 분리되지 않는 것에 스트레스를 느끼는 경우도 많다. 이럴 때 여가나 취미로 긴장을 해소하는 것도 삶의 질 향상에 도움이 된다. 특히 게임은 TV에 모바일이나 콘솔을 연결해 실내에서 손쉽게 즐길 수 있어 최고의 홈테인먼트로 꼽힌다.

QLED TV는 최대 8K에 달하는 현존 최고의 화질과 압도적인 사운드로 완벽한 몰입감의 홈게이밍 환경을 완성해준다. 특히 무빙 사운드 기능이 제공하는 입체적인 사운드는 마치 게임 속 세상에 있는 것처럼 생생하게 게임을 즐길 수 있도록 도와준다.

QLED TV만의 게임 특화 성능인 '리얼 게임 인핸서' 기능도 주목할 만하다. 어두운 장면에서 밝기를 최적화해주는 '다이나믹 블랙 이퀄라이저'를 지원해 서바이벌이나 전투 게임을 할 때 어둠 속 숨은 적까지 놓치지 않을 수 있다. '게임 모션 플러스'는 그래픽 사양이 높은 장면에서도 버벅거림이나 계단 현상 없이 부드러운 모션을 제공해 쾌적하게 게임을 플레이할 수 있다.

여기에 '게임 멀티뷰'를 활용하면 게임을 하는 동시에 게임 공략 영상을 함께 볼 수 있어 어려운 게임에도 쉽게 접근하고 더욱 풍부한 엔터테인먼트 경험을 할 수 있게 해준다. 집콕 시대에도 다채롭고 깊이 있는 홈 라이프를 원한다면 집 안에서 더 넓은 세상을 경험할 수 있게 해주는 QLED TV가 제격이다.