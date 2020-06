'의류케어 드림팀' 삼성 세탁기·건조기·에어드레서 삼총사 인기몰이

그랑데 세탁기 AI, 탁도센서로 불필요한 시간 확 줄여

그랑데 건조기 AI, 초고속 건조, 이불도 부담없이 OK

의류청정기 에어드레서, 다양한 소재를 세탁한듯 깨끗하게 관리

"방금 빤 옷인데 냄새가 나요." "빨랫감은 쌓이는데 비는 계속 오고, 어쩌죠?" "땀 뻘뻘 흘리면서 매일 셔츠 다림질을 하다 보면 저도 모르게 짜증이 나네요."

덥고 습한 여름이 시작되면서 의류 관리에 애를 먹는 사람들이 늘고 있다. 부지런히 옷을 세탁하고, 널어서 말리고, 땀을 뻘뻘 흘리면서 다림질을 해봐도 습한 날씨 때문에 가시지 않는 꿉꿉함이 있고 어느새 빨랫감은 또 쌓인다.

높은 온도와 습도 그리고 땀은 세균이 증식하기에 가장 좋은 조건이다. 이런 계절에 삼성전자의 최신 센서 기술이 적용된 세탁기와 건조기, 에어드레서 등 의류 케어 가전 삼총사는 빨래 걱정, 위생 걱정을 덜어준다.

◆탁도 센서로 세탁 성능은 높이고 세탁 시간은 줄이는 그랑데 세탁기 AI= 여름철 빨래가 번거로운 가장 큰 이유는 일단 자주 해야 하는 데 있다. 땀이나 더운 공기에 꿉꿉하기 쉬운 여름옷부터 잦은 샤워로 하루에도 몇 개씩 쓰는 수건 등 빨랫감이 쌓이기 쉽다. 세탁이 잦은 만큼 빠른 코스를 선택하는 방법도 있지만 걱정은 또 남는다. 찌든 때와 각종 유해 세균이 말끔하게 제거될지, 적은 빨래를 자주 돌리는데 세제는 얼마나 넣어야 할지 매번 고민이다.

삼성 그랑데 세탁기 AI의 'AI 맞춤 세탁'은 이런 걱정을 쉽게 해결해준다. 먼저 세탁물의 무게를 감지해 정량의 세제와 유연제를 자동으로 넣어준다.

세탁 중에는 탁도 센서가 세탁물의 오염도를 감지해 세탁과 헹굼 시간을 조절한다. 오염도가 높을 땐 세제량과 헹굼 횟수를 추가하고 오염도가 낮을 땐 세탁 시간을 단축한다.

그랑데 세탁기 AI만의 탁도 센서는 정확한 오염도 감지를 통해 세탁 성능을 높이고 불필요한 추가 세탁 시간을 줄인다. 한국의류시험연구원의 실험에 따르면 일반적으로 가장 자주 사용하는 '표준 세탁'과 비교할 때 AI 맞춤 세탁을 활용하면 오염도가 높은 세탁물의 경우 세탁 성능이 14% 향상됐다. 오염도가 낮은 세탁물은 동일한 세탁 성능을 유지하면서도 세탁 시간이 9% 단축됐다.

여름철에 자주 빨래를 하다 보면 '누가 대신해줬으면' '알아서 좀 해줬으면' 하는 생각이 들게 마련이다. 삼성 그랑데 세탁기 AI는 소비자가 특별한 행동을 취하지 않아도 알아서 정량의 세제를 사용하고 세탁 시간을 조정하기 때문에 세제 잔여물이나 세탁 성능을 걱정할 필요가 없다. 센서가 알아서 소비자가 불편하다고 생각하는 부분을 판단하고 해결해준다.

◆온도 센서로 여름 이불도 빠르고 효율적으로 건조하는 그랑데 건조기 AI= 여름에는 상대적으로 이불도 자주 빨게 되는데 건조에 어려움을 느끼는 가정이 많다. 부피가 큰 이불을 세탁하고 실내에 널어서 건조하는 것은 그 자체로 번거로운 가사 노동이기 때문이다. 특히 장마철에는 이불이 빨리 마르지도 않는다. 건조기가 여름철에 특히 인기인 이유도 이불을 쉽고 깨끗하게 말릴 수 있어서다.

삼성 그랑데 건조기 AI는 빠르고 정확한 건조로 여름철 침구 관리에 최적이다. 기존 습도 센서에 온도 센서를 추가로 활용한 'AI 초고속 건조'로 건조 정확도를 높이고 건조 시간은 획기적으로 줄여준다.

그랑데 건조기 AI는 건조통 앞면과 뒷면에 온도 센서가 각각 장착돼 있다. 온도 센서는 공기가 들어갈 때(뒷면 히터 쪽) 온도와 나올 때(앞면 필터 쪽) 온도를 감지한다. 그리고 두 온도 간의 차이로 건조 정도를 추가로 측정한다.

그랑데 건조기 AI는 온도 센서를 포함해 모두 9개의 센서를 탑재했다. 이 센서들이 주기적으로 건조기 내부의 온도와 습도를 감지한다. 과하게 건조되는 것을 막고 최적의 건조 온도와 시간을 찾아낸다. 한층 섬세해진 센서 덕분에 더 정확하고 효율적으로 건조해 에너지와 시간을 낭비하는 일이 줄어든다.

그랑데 건조기 AI는 면 소재 이불의 경우 83분, 폴리에스테르 합성 소재의 경우 64분으로 훨씬 빠르게 건조할 수 있다. AI 초고속 건조로 보송하게 마른 이불은 살갗에 닿을 때 기분은 상쾌하고 마음은 편안해지게 한다.

◆습도 센서로 빠르게, 에어드레서로 '스마트 건조'= 여름철에는 시어서커나 리넨, 리오셀 등의 소재로 만든 옷이 인기다. 땀이 나기 쉬운 살갗에 잘 달라붙지 않고 통기성이 좋아 시원해서다. 그리고 상대적으로 잘 구겨지지 않아 깔끔하게 다림질을 할 필요가 없다는 점도 중요한 이유다. 그만큼 땀이 비 오듯 흐르는 여름철 다림질은 누구에게나 피하고 싶은 일이다.

삼성 의류청정기 에어드레서는 '다리미 없이 다림질하기'로 여름철 의류 관리 고민을 해결한다. 방법도 아주 쉽다. 세탁이 완료된 옷을 바로 에어드레서에 걸어 '스마트 건조' 코스를 시작하면 된다.

내부에 습도 센서가 장착돼 습도를 감지한 뒤 그 정도에 따라 건조 시간을 정확하게 관리한다. 이 밖에도 에어드레서를 활용하면 면부터 폴리에스테르, 청 제품에 이르기까지 다양한 소재의 의류를 빠르게 청정 관리할 수 있다. 매일 입는 교복이나 셔츠는 물론 얇은 시폰 소재의 블라우스나 원피스, 그리고 청바지와 같이 자주 세탁하기 어려운 옷을 빨아 입은 듯 깨끗하게 관리할 수 있다.

여름철에는 자연 건조가 쉽지 않은 만큼 에어드레서를 활용해 체취나 땀 냄새를 충분히 제거하면 좋다. 에어드레서는 스팀으로 생활 주름도 간편하게 제거한다. 또한 에어드레서 대용량 제품은 긴 옷 케어존 덕분에 여름철에 자주 입는 롱 드레스도 구김 없이 관리할 수 있다. 이처럼 에어드레서는 온 가족의 다양한 의류를 새 옷처럼 산뜻하게 케어한다.

삼성전자 관계자는 "삼성의 의류케어 가전 삼총사는 여름 무더위와 장마로 인한 의류 관리의 어려움을 말끔히 해결해준다"며 "최신 정밀 센서로 무장했기 때문에 여름을 맞이하는 소비자들의 걱정을 한결 덜어줄 것"이라고 강조했다.