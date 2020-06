SK C&C, 기업용 블록체인 플랫폼 선봬…"안정성 향상"

계정 복구 서비스…토큰 발행 기능도 강화

[아시아경제 이진규 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 309,500 2020.06.24 08:50 장시작전(20분지연) close ㈜ C&C는 24일 안정성을 향상시킨 기업용 블록체인 플랫폼 '체인제트 포 이더리움'을 선보였다.

체인제트 포 이더리움은 SK C&C가 2018년 글로벌 블록체인 개발사 '컨센시스'와 기업용 블록체인 신사업 공동 개발을 시작한 이후 기술 협력을 통해 개발됐다. SK C&C 측은 "블록체인 기반 서비스를 기획하고 개발·운영을 위한 플랫폼 구성과 기능 탑재, 서비스 오픈 테스트까지 4개월이면 가능하다"고 전했다.

체인제트 포 이더리움의 가장 큰 특징은 '키(계정) 복구 서비스'다. 기존 기록 정보만 업데이트하면 기존의 계정과 계좌거래 내역을 그대로 살려낼 수 있다. 블록체인 서비스에서 종종 발생할 수 있는 계정 분실·유출 위험을 없앤 것이다. 기존에는 계정을 분실하면 자산 복구가 어렵거나 불가능했을 뿐 아니라 모든 책임이 사용자에게 귀속됐다.

토큰 발행과 사용 관리 기능도 강화됐다. 허가 받은 블록체인 서비스 사용자만이 토큰 발행·거래·교환이 가능하다. SK C&C가 개발해 특허 받은 '토큰 교환 기능'은 기업의 포인트·리워드 서비스에 활용될 수 있다.

데이터 추적 관리 수준도 대폭 향상됐다. 서비스 사용자별 데이터 생성·활용 관련 이력을 보관할 수 있고, 권한 관리 정보와 결합할 경우 사전 접근 제어와 사후 이력 추적도 가능해졌다. 블록체인 서비스의 개발과 운영을 한 번에 지원하는 '데브옵스 환경'도 가능하다. 개발 소스 중앙화를 통해 서비스 통합 시간과 비용을 낮출 수 있다.

SK C&C는 체인제트 포 이더리움의 플랫폼 개방성을 극대화해 블록체인산업 생태계 조성에 나설 계획이다. 최철 SK C&C 플랫폼2그룹장은 "체인제트 포 이더리움을 이용해 기업들이 자사만의 블록체인 플랫폼을 자유롭게 생성하고 다른 사업자와의 제휴와 확장을 통해 블록체인 서비스 생태계를 키워갈 수 있다"고 말했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr