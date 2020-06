美 PMI 기대 이상 호조‥뉴욕증시도 강세(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 구매자관리지수(PMI)가 경제활동 재개에 힘입어 큰폭의 상승세를 보였다.

23일(현지시간) 시장조사업체 IHS 마킷은 6월 미국의 제조업 PMI가 49.6이었다고 발표했다. 전문가 예상치 48을 넘어선 것은 물론 지난달 39.8보다도 대폭 높아졌다. PMI는 50 이상이면 경기 호조를, 50이하면 경기 침체를 의미한다.

서비스업 PMI는 46.7이었다. 예상치 46.5와는 대동소이했지만 역시 전달 37.5에 비해 큰폭의 상승세를 보였다.

현 상태로라면 신종코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 타격에서 서비스업보다는 제조업이 빨리 회복세를 보이는 모습이다.

제조업과 서비스업을 모두 반영한 복합 PMI도 46.8로 전달의 37.0 대비 9.8포인트가 치솟았다.

이날 발표된 신규주택 판매역시 호조세였다. 지난달 미국의 신규주택 판매는 전달 대비 16.6%가 증가해 예상치 2.9% 증가를 크게 웃돌았다. 미국의 신규주택 판매는 전달에 5.2% 감소한 바 있다.

경제지표 호조와 함께 미 증시도 상승출발했다. 오전 10시 15분 현재 다우존스30산업평균 지수는 0.67%, S&P500 지수는 0.74%, 나스닥지수는 0.87% 상승 중이다.

