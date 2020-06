[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 23일 오후 타 지자체 확진자가 근무하는 양평2동 소재 회사 건물에 방문해 관계자와 이야기를 나누었다.

채 구청장은 이날 현장을 방문해 방역 상황을 직접 살폈으며, 감염 확산을 막기 위한 후속 대책을 지시했다.

또 신속하고 체계적인 대응으로 구민의 생명과 안전을 지키기 위해 최선을 다해줄 것을 구 관계자에게 당부했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr