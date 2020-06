주엽역 삼부르네상스스퀘어 상가, GTX A노선과 개발 호재로 분양 문의 줄지어

지난 6월 17일 정부의 부동산대책 규제에서 벗어난 지역의 부동산시장이 상승세를 보이고 있다. 최근 일산테크노밸리, GTX(광역급행철도), 대곡소사선 등의 여러 개발의 호재가 겹치면서 규제와 상관없이 일산 오피스텔 ‘주엽역 삼부르네상스스퀘어’ 상가 분양 문의가 끊이지 않고 있다.

많은 호재 중 특히 일산테크노밸리 사업에 탄력이 붙으며 다음 달 일산테크노밸리 전체 사업면적 85만㎡ 가운데 공업 물량 10만㎡을 도시첨단산업단지로 지정하기 위한 인허가 절차에 들어간다. 도시첨단산업단지로 지정된다면 과밀억제권역 취득세 50% 경감, 재산세 5년간 35% 경감 등 세제 혜택을 받아 기업유치에 경쟁력을 확보할 수 있다.

일산테크노벨리는 AR(증강현실)·VR(가상현실) 산업, 방송영상콘텐츠 산업 등 차세대 혁신기업을 유치하기 위한 추진 사업이다. 현재 정보기술, 바이오기술 등 약 260개의 기업이 입주의향을 밝혔으며 바이오·메디컬, 전자상거래 클러스터 구축을 희망하는 기관과 협회 역시 입주를 희망하고 있는 곳이다. 해당 산업단지로 약 18,000여 명이 넘는 일자리가 창출되면서 유입 및 유동인구 증가로 지역 경제가 크게 활성화될 것으로 전망한다.

주엽역 삼부르네상스스퀘어 상가는 지하 4층~지상 3층까지 상업시설(7,823㎡)이 들어서는 복합단지다. 일산에서 공급되는 오피스텔 상가 가운데 최초로 지하철 3호선 주엽역과 직통으로 바로 연결되는 곳이다.

삼부르네상스스퀘어는 지하철 역과 바로 이어지므로 대중교통 이용도가 높은 20~30대 젊은 소비층, 직장인 등 탄탄한 유동인구로 안정적인 수요 및 상가 활성화를 기대할 수 있으며 수익성과 환금성 역시 단연 높다. 이뿐만 아니라 그랜드백화점, 현대백화점, 빅마켓, 이마트타운, 관공서 등 다양한 생활편의시설이 밀집되어 있어 지역주민들의 고정적인 수요까지 예상할 수 있는 곳이다.

뿐만 아니라 인천지하철 2호선이 예정대로 진행될 경우 ‘더블 역세권’ 프리미엄이 된다. 또한, 강남을 20분대로 오고 갈 수 있는 GTX 킨텍스역이 2023년 개통을 예정하고 있어 높은 접근성과 교통의 편의성을 자랑한다.

이러한 수혜들로 일산 내부 지역의 아파트 거래량이 늘어남에 따라 주변 상권, 상가시설의 거래량이 지난해 같은 기간보다 2~3배 이상 급증했으며 1월부터 가파르게 늘기 시작했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr