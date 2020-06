[미국주식] 아마존, 2개월 만에 수익률 24% 달성...신규 추천주는?

초이스스탁이 추천한 아마존닷컴(AMZN)이 목표가 2700달러를 돌파했다. 지난 22일 아마존닷컴의 종가는 2713.82 달러로 종목 추천 후 2개월 만에 수익률 24%를 넘어섰다.

▶ 무료 신규 종목추천 리포트 보기

미국주식 추천, 분석 서비스를 제공하는 초이스스탁은 지난 4월 14일 아마존닷컴에 대해 투자의견 매수와 목표가 2700 달러를 제시했다. 코로나19 에도 불구 깜짝실적을 이어갔고, 프라임 회원 대상의 1일 무료배송 서비스, 클라우드 서비스 확장 등으로 올해 실적 성장세도 이어질 전망이다.

★ 아마존 투자매력 분석 및 적정주가 확인하기

[그림] 아마존닷컴 추천 현황

▶ 꾸준한 주가 상승 기대되는 미국주식 20선 확인하기

초이스스탁은 미국주식 분석 전문 서비스로 빅 데이터와 알고리즘에 기반해 종목을 발굴하고, 직접 분석한 투자 포인트와 적정주가, 매매전략 등을 제시해 미국주식 투자자들로부터 큰 인기를 끌고 있다.

초이스스탁의 미국주식 주요 서비스는 ▲종목추천 ▲추천 포트폴리오 ▲전 종목 투자매력점수 및 적정주가 ▲전 종목 투자매력 순위 ▲배당주, 성장주 등 종목 족보 리스트 ▲10년 재무차트 및 투자지표 ▲배당정보 등을 제공한다.

최근 핫이슈 종목

셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 318,500 전일대비 21,500 등락률 +7.24% 거래량 4,451,576 전일가 297,000 2020.06.23 15:30 장마감 close , 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 32,000 전일대비 7,350 등락률 +29.82% 거래량 13,229,471 전일가 24,650 2020.06.23 15:30 장마감 close , 빅텍 빅텍 065450 | 코스닥 증권정보 현재가 11,450 전일대비 350 등락률 +3.15% 거래량 43,856,239 전일가 11,100 2020.06.23 15:30 장마감 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 51,400 전일대비 600 등락률 -1.15% 거래량 17,946,655 전일가 52,000 2020.06.23 15:30 장마감 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 281,500 전일대비 7,500 등락률 +2.74% 거래량 2,159,786 전일가 274,000 2020.06.23 15:30 장마감 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.