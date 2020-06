상암ㆍ마곡단지 가운데서 배후수요 흡수한다… 덕은지구 ‘덕은 리버워크’ 분양

- 대기업 위주 포화 상태 상암지구 배후수요 흡수 가능

- 한강 맞닿아 쾌적한 환경 누릴 수 있어



서울 서북부 주요 산업단지인 상암DMC와 마곡 산업단지를 잇는 지점에 새로운 업무시설이 분양을 알리면서 이목이 집중되고 있다. 해당 단지가 최근 ‘핫’한 지역인 덕은지구에 위치했기 때문이다.

한강을 사이에 두고 떨어져 있는 상암DMC와 마곡단지는 각각 553, 110여개 기업이 입주해 있는 서울 서북부 주요 산업단지다. 상암에는 방송, 미디어, IT 기업이, 마곡단지에는 제조업 위주의 대기업들이 입주해 있는 것이 특징이다.

이런 상황에서 상암과 마곡 사이에 조성되는 업무시설들은 두 단지 간에 연결다리 역할에 더해 이 두 단지에서 흡수하지 못하는 기업 입주 수요를 흡수할 수 있다는 장점이 있다. 특히 상암지구의 경우 지식산업센터 입주율이 면적 기준 90%가 넘어 포화 상태에 가깝다. 또한 주요 방송, 신문 미디어 회사들이 입주해 있어 연관 협력업체들이 자리잡을 곳이 부족하다는 것이 전문가들의 분석이다.

입지적 장점으로 인해 투자자들이 덕은지구에 관심을 보이는 가운데 덕은지구 내 한강 영구조망이 가능한 업무시설이 분양을 알려 화제다. 해당 단지는 대우건설이 시공하는 ‘덕은 리버워크’다.

경기도 고양시 덕양구 덕은동 51-4 일원에 위치한 ‘덕은 리버워크’는 지하 5층~지상 21, 연면적 87,620㎡규모다. 지하 1층부터 지상 2층까지는 상업시설로 구성되며, 3층부터 21층까지는 업무시설이 들어선다. 주차대수는 총 739대(법정 588대)를 확보했다.

먼저 해당 단지는 한강과 가까운 덕은지구 내에서도 거리상 제일 가까우며 강변북로와 한강공원만 끼고 있어 영구적인 강 조망이 가능하다. 또한, 사업지 인근에 대덕산과 노을공원, 하늘공원 등이 있어 고도 개발된 서울 도심과는 다른 쾌적한 자연 환경을 통해 높은 근무 만족도를 제공할 예정이다.

‘덕은 리버워크’는 인근에 위치한 강변북로를 비롯한 자유로 등을 편리하게 이용할 수 있어 서울 중심부로 빠르게 이동할 수 있다. 사업지 인근으로 원종-홍대선 덕은역이 계획돼 있어 대중교통 또한 편리하다. 원종-홍대선 덕은역 사업이 정상적으로 진행되면 상암을 지나 홍대입구역까지 이용 할 수 있어 환승 이용도 편리해 서울 도심권으로의 이동도 쉬워진다.

더불어 마곡지구와도 가까운 위치에 있어 상암지구를 비롯해 해당 단지들 간 연계 효과도 기대되고 있다. 특히, 상암지구의 경우 분양 면적률이 90%가 넘어 사실상 포화상태인 만큼 상암지구에 입주해있는 기업의 협력업체나 관련 소규모 기업들이 ‘덕은 리버워크’ 분양에 관심을 가질 수 있다.

‘덕은 리버워크’는 3층 테라스가든과 21층 스카이가든 설계를 통해 친환경적인 업무시설로 거듭난다는 계획이다. 이는 3.75m로 높은 층고의 개방감과 함께 장점으로 꼽히고 있다.

한편, ‘덕은 리버워크’ 홍보관은 서울시 마포구 월드컵북로 434 ‘상암 IT타워’ 1층에 마련됐다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr