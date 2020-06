도봉구, 산사태 예방 위해 ‘무수골 정비’

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 여름철 집중호우와 태풍으로부터 산사태 예방을 위해 도봉동 무수골 2개소에 사방사업을 정비 완료했다.

정비 사업 대상지는 도봉동 무수골 일대 2개소(산89-1번지 외 1)이다.

구는 공사비(시비) 4억8000여만원을 투입해 도봉산 계곡에 사방댐을 1개소 설치, 계류보전 350m를 정비했다.

상부 길이 27m, 높이 4m 큰돌사방댐을 지난 해 여름 수해 피해가 있었던 교량(무수골 통제소 부근) 상류에 설치해 여름철 집중호우로 발생하는 토석류에 피해에 대비 했다.

또 계류양안과 계상의 침식을 예방하기 위해 큰돌기슭막이와 큰돌찰붙임을 실시했다.

특히 이번 산사태 예방 사업은 재해예방이라는 기본 틀을 유지하되 자연 그대로의 모습을 최대한 유지하기 위해 콘크리트의 외부 노출을 최소화 하는 꽂아쌓기 공법을 사용해 주변 자연경관과 어우러지도록 하는데 중점을 두었다.

이와 함께 구는 풍수해기간(5월15~10월15일)을 포함해 2월부터 12월까지 8명으로 구성 된 '산사태현장예방단'을 운영해 산사태 취약지역에 대한 지속적인 순찰, 점검 등 재해예방활동을 펼치고 있다.

구 관계자는 "여름철 집중호우로 인한 산사태 위험으로부터 구민의 생명과 재산을 지킬 수 있도록 예방사업을 지속적으로 추진 하겠다"며 "사방시설 뿐 아니라 배수로와 침사지 정비도 함께 실시해 올 여름 재해위험에 철저히 대비 하겠다"고 말했다.

