[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 전미 부동산중개인협회(NAR)는 5월 기존주택 판매가 전달보다 9.7% 떨어진 391만건을 기록했다고 22일(현지시간) 발표했다.

지난 4월의 기존주택 판매가 전달보다 17.8% 급감한에 이어 신종코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 두 달 연속 기존 주택 거래가 타격을 입었다.

반면 이번 통계에도 불구하고 향후 기존 주택 매매가 활황을 보일 것이라고 전문가들은 예상했다. NAR의 수석 이코노미스트인 로런스 연은 "경제 활동 재개에 따라 주택 매매가 늘어날 것이며 하반기에는 지난해 수준의 기록을 갈아 치울 수 있을 것"이라고 전망했다.

마켓 워치는 이미 주택판매가 호조를 보이고 있다는 지표들이 있다며 이번 조사 결과의 의미를 일축했다.

