백악관, "트럼프, 유세 흥행 실패에 화내지 않아"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 백악관이 도널드 트럼프 대통령이 3개월만에 재개한 대선 유세 흥행 실패에 격노했다는 보도를 부인했다.

케일리 매커내니 백악관 대변인은 23일(현지시간) 기자들에게 트럼프 대통령이 지난 20일 오클라호마주 털사에서 열린 대선 유세장이 텅 비었던 사태와 관련, "대통령은 전혀 화가 나지 않았다"고 언급했다.

매커내니 대변인은 이어 "트럼프 대통령이 굉장히 기분이 좋으며 훌륭한 밤이었다고 느꼈다"고 전했다.

미 언론에 따르면 트럼프 대통령이 지난 3월 이후 처음 유세를 재개한 이번 행사에서는 행사장 수용인원 2만명의 1/3정도인 6000여명 정도만이 참석했다. 이에 트럼프 대통령은 빈 좌석이 가득한 행사장에서 열혈 지지자들을 상대로 유세를 벌여야 했다.

CNN등은 이와관련 트럼프 대통령과 그의 딸 이방카 부부가 이번 일에 대해 캠프 관계자들에게 불같이 화를 냈다고 보도한 바 있다.

뉴욕타임스 등 미 언론은 K팝 팬인 미국 10대들이 동영상 앱인 틱톡을 이용해 트럼프 대통령 유세 방해 공작을 펼쳐 성공했다고전했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr