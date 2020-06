[아시아경제 유현석 기자] 22일 오후 8시 27분께 전남 여수시 여수산단에 있는 삼남석유화학에서 폭발사고 신고가 접수됐다.

소방당국은 소방차 25대와 소방대원 99명을 출동시켜 진화작업을 벌이고 있다.

이와 함께 소방당국은 오후 8시33분 대응 1단계를 발령했다가 9시 8분께 2단계로 격상했다.

2단계는 중대형 사고가 예상될 때 발령된다.

또 전남도소방본부장도 사고 현장으로 급파됐다.

