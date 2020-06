강남구 역삼동 거주 27세 남성 명성하우징 직원과 접촉 확진

[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 22일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 1명이 추가로 확인됐다.

이로써 강남구 총 확진자는 81명으로 늘었다.

강남구 역삼동에 사는 27세 남성은 명성하우징 직원인 춘천시 확진자와 지난 6일 서초동 소재 주점에서 접촉한 후 2주간 자가격리를 해오다 격리 해제 직후인 21일 실시한 검체검사 결과 이날 오전 양성 판정을 받았다.

자가격리 중이었기 때문에 거주지를 제외한 해당 확진자의 지역내 동선은 없다.

강남구는 지역사회 감염을 최소화하기 위해 모든 자가격리자를 대상으로 격리에 들어가기 직전에 한 차례, 직후에 또 한 차례 검사를 실시해 코로나19 감염여부를 가려내고 있다.

정순균 강남구청장은 "격리해제자들은 격리 중 아무런 증상이 없다고 절대 안심하지 마시고, 반드시 강남구보건소를 찾아 재검사를 받아주길 바란다"고 말했다.

또 "방역당국에 따르면, 밀폐·밀집·밀접 ‘3밀’ 접촉이 계속 일어나는 한 코로나19 유행은 지속될 것이라고 한다"며 "이럴 때일수록 구민 여러분의 자발적인 방역 참여가 바이러스 확산을 막는 ‘예방 백신’이라는 점을 명심해주시기 바란다"고 밝혔다.

