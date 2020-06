오영주, 밀크어트 음료 공개

본격 휴가철을 앞두고 다이어트에 대한 관심이 뜨겁다. 그러나 한 두 달 사이에 급격한 체중 감량을 하는 것은 힘들뿐더러 건강에 좋지 않다.

이와 관련해 국내 전문가들은 무리한 다이어트의 요요현상, 탈수 등의 부작용을 언급하며 적정량의 운동과 건강한 식습관의 필요성을 당부했다. 특히 하루 2잔 우유 섭취를 권장한다. 이에 원광대학교 식품영양학과 이영은 교수는 “우유는 100㎖당 60㎉ 정도를 함유하고 있어 저열량 식품으로 볼 수 있으며, 혈당지수(GI)가 낮아서 지방 합성을 막아주기 때문에 다이어트에 굉장히 도움이 되는 식품이다”라고 말했다.

우유 속 많은 영양소들이 다이어트에 실제로 도움이 된다. WE클리닉 조애경 원장은 “우유에 있는 지방은 체내 지방을 분해하는 공액리놀레산(CLA 지방)이다. 따라서 우유를 함께한다면 지방은 줄이고 근육을 늘리는 데 도움이 될 수 있다”고 말하며, “우유는 단백질을 보충하는 효과가 있고, 특히 칼슘이 지방 축적 자체를 막아준다”며 우유 속 영양소의 다이어트 효과에 대해 강조했다.

우유의 다이어트 효과에 대한 관심이 높아지며 우유(Milk)와 다이어트(Diet)의 합성어인 밀크어트 또한 화제다. 특히 인플루언서 오영주 씨는 밀크어트 홍보대사로 활약 중인데 그녀는 밀크어트에 대해 “운동을 하면서 식단을 꼼꼼히 챙기는데, 운동 효과를 높일 때 우유의 도움을 받는 편이다. 운동 전에 우유를 마시면 배고픔을 완화시키고, 운동 직후에 마실 경우 단백질을 보충하고 근육을 만드는 데 도움을 받아 특별히 챙겨 마시는 편”이라고 전하며, “가끔 야식을 먹을 때에도, 다음 날 붓기를 가라앉히기 위해 우유를 꼭 마시는 편”이라고 말했다.

밀크어트 방법 중 하나로 그녀는 우유를 활용한 건강음료 레시피를 공개했다.

일상생활 속 손쉽게 구할 수 있는 재료로 체중감량과 건강 두 가지 모두를 잡는 건강 음료 만드는 법에 대해 알아보자.

- 고구마라떼

<재료> 우유 300ml, 삶은 고구마 1개

<만드는 방법> 삶은 고구마는 껍질을 벗긴 뒤 우유와 함께 믹서에 넣고 갈아준다. 만약 목 넘김을 부드럽게 하고 싶다면 고구마를 잘게 잘라 믹서에 넣는다. ※고구마를 대신해 블루베리, 바나나, 딸기 등 과일로 대체 가능하다. 꿀이나 시럽으로 당도를 조절한다.

- 아보카도 스무디

<재료> 우유 200ml, 아보카도 1/2개, 바나나 1개

<만드는 방법> 아보카도를 반으로 갈라 씨와 껍질을 제거한다. 우유, 아보카도, 바나나 등 모든 재료를 믹서에 넣고 갈면 끝

- 블루베리 바나나 스무디

<재료> 우유 200ml, 냉동 블루베리 1/2컵, 바나나 1개

<만드는 방법> 우유, 냉동 블루베리, 바나나 등 모든 재료를 믹서에 넣고 갈아주면 끝. 과일은 생과일보다 얼린 과일로 만드는 것이 좋다. 꿀이나 시럽으로 당도를 조절하면 된다.

