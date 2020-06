이재명 "전단살포 수사 요청하고, 2차 재난소득 적극 검토"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 대북전단 살포 단체에 대한 자금 출처와 사용 내역 등을 수사 요청하고, 경기도 차원에서 2차 긴급재난소득 지급을 적극 검토하겠다고 밝혔다.

이 지사는 22일 경기도의회 도정 질의 답변에서 "대북전단 살포 행위는 사적 이익이 주된 목적으로 보인다"며 "전단의 표현 내용이 저열하고 상대를 자극하고 모욕할 뿐 북한의 인권 개선에 도움이 되기는 커녕 오히려 남북관계 상황을 악화시킬 것이 너무 명백하다"고 지적했다.

지난 주말 한 보수 인사가 자신의 사회관계망서비스를 통해 이 지사 집 근처에서 대북전단을 살포하고 이를 막으면 수소 가스통을 폭파하겠다고 위협하는 글을 올린 것과 관련한 입장도 밝혔다.

이 지사는 "분탕질을 통해 자유의 환경을 파괴하려는 것으로 밖에 볼 수 없다. 특히 폭력적 방법으로 저항해 체제에 위협을 가하고 있기 때문에 앞으로 좀 더 강경한 조치로 그들이 어떤 자금을 어디에 쓰고 있는지, 어디서 조달하는지에 대해 수사를 요청하고 조사를 추진하겠다"고 경고했다.

또 대북전단 살포를 막기 위한 현재 도 차원의 대응에 대해서는 "도가 가진 모든 법령상 권한을 총동원해 안전지대를 설정하고 (관련) 물품 반입을 차단하고 있다"고 설명했다.

이 지사는 2차 긴급재난소득 지급과 관련해서는 "정부 재난지원금과 경기도 재난기본소득 지급으로 우리 경제가 두 달 남짓 잘 견뎌왔다"며 "하지만 지원금을 거의 소진한 다음 달부터는 국민들 사이에서 비명이 들려오기 시작할 것"이라고 걱정했다.

그는 따라서 "도민들이 공감한다면 전 국민 재난지원금은 계속 확대돼야 한다"며 "정부 경제관료, 경제 전문가들은 진영 논리에 빠지지 말고 추가적인 조치에 적극적으로 나서 달라"고 촉구했다.

