‘히스토리벤처투자’ 액티브 액셀러레이터 (Active Accelerator) 프로그램 스타트업 신청

국내 스타트업 기업의 초기 창업 지원을 위해 마련한 히스토리벤처투자의 액티브 액셀러레이터 (Active Accelerator) 프로그램이 스타트업들의 폭발적인 인기를 끌고 있다.

19일 접수를 주관하고 있는 히스토리벤처투자에 따르면 1기 액셀러레이팅 지원 기업 참가신청 접수를 받은 첫날인 지난 15일부터 신청이 폭주, 하루 만에 당초 예정기업 50곳을 넘겨 참가기업을 1일 100개 기업으로 늘렸다.

히스토리벤처투자는 접수 채널을 증설한 데 이어 마감 이후 예선 2기 지원 라운드에 우선적으로 참가할 수 있도록 100개 기업의 예약신청시스템을 마련해서 적용 예정이다.

주요 신청 스타트업은 소상공인 기반 플랫폼부터 인공지능, 빅데이터, 무인자동화 등 4차산업 혁명 기술 기업까지 다양하게 분포되어 있으며, 히스토리벤처투자는 다양한 스타트업의 사업성과 투자 가능성 등을 다각적으로 평가하여 1차로 스크리닝한 후 금주부터 적격기업에 대해 추가적인 자료 요청 등을 통해 후속 검토 및 투자 심사를 진행할 예정이다.

박대성 히스토리벤처투자 상무는 "이번 결과를 통해 스타트업 투자에 대한 관심과 기존 타사 투자 프로그램과 당사의 액티브 액셀러레이터 프로그램에 대한 인식의 차별성을 확인한 계기가 되었다. 이번 프로그램을 통해 적극적으로 사업을 확대하고 다양한 지원을 받고 싶다는 요청이 줄을 잇고 있다"고 말했다. 추가로 “이번 기회를 통해 히스토리벤처투자가 새로운 제도로 국내 스타트업 투자 생태계를 바꾸고 투자 산업의 혁신을 꾀할 수 있는 좋은 계기가 될 수 있도록 최선의 노력을 다 하겠다”고 밝혔다.

한편 히스토리벤처투자는 약 1,800억원 수준의 투자자산을 일임하고 있는 히스토리투자자문의 계열사로 성장기업의 투자와 IPO 분야 강점을 살려 컴퍼니빌더 형 액셀러레이팅에 특화된 벤처투자 회사로 자리매김할 예정이다.

히스토리벤처투자는 선발된 창업 기업에 최대 1억원 규모로 초기자금을 지원하고 비즈니스모델 수립 및 경영전반에 걸쳐 지원하는 Active Accelerator Program(이하 AA 프로그램)과 사무공간을 제공하는 H Office Program (이하 H Office 프로그램)을 중심으로 스타트업 발굴 및 육성 활동을 확대하여 우수 스타트업을 배출하는 프로그램을 진행하고 있는 중이다.

본 프로그램은 국내 메이저 액셀러레이터인 스케일랩이 후원하고 협업하고 있다.

히스토리벤처투자는 상시 지원 프로그램 및 분기별 스타트업 경진대회 프로그램을 통해 참여업체를 선발해 3개월 단위로 지원할 예정이다. AA프로그램에 선발된 업체는 최대 1억원, 전문가 멘토링 및 코칭, 사업아이디어 발표 IR행사 등의 혜택을 받는다. 서류 접수는 히스토리벤처투자 홈페이지를 통해 지원하고 안내를 통해 사업계획서 등 필요 서류와 함께 메일로 제출하면 된다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr