인천시, AI기업 2곳 송도에 유치…AI 혁신 생태계 조성 박차

홀로티브글로벌·비트나인, 글로벌스타트업캠퍼스에 입주

스타트업 파크·인천테크노파크 AIT 등 3곳 'AI 트리플파크' 구축

[아시아경제 박혜숙 기자] DNA(Data, Network, AI)를 기반으로 한 혁신 성장을 추진하는 인천시가 AI(인공지능) 유망기업을 유치해 집중 육성한다.

시는 다음달 중 서울에 소재한 AI 기업인 ㈜홀로티브글로벌 본사와 ㈜비트나인 연구소를 송도국제도시 글로벌 스타트업 캠퍼스 내 SW융합클러스터에 유치한다고 22일 밝혔다.

2012년 설립된 홀로티브글로벌은 홀로그램 콘텐츠를 활용해 뉴미디어 광고 플랫폼을 개발하는 유망 중소기업으로, 5G기술을 통한 홀로그램 광고, 공연, 야간경관 명소화사업을 진행하고 있다. 올해 4월 기준 종업원은 45명, 지난해 매출액은 77억원이다.

비트나인은 그래프데이터베이스를 연구 개발해 방대한 데이터를 분석하고 시각화하는데 최적화된 기술을 제공하는 AI 빅데이터 솔루션 전문기업이다. 빅데이터, 그래프AI 등 플랫폼을 개발해 매출액 및 인지도 등 지속 성장 중에 있다. 2013년 설립됐으며 2월 기준 종업원은 46명, 지난해 매출액은 151억원에 달한다.

시는 이들 기업 유치를 시작으로 인천 AI 혁신 생태계 조성에 박차를 가할 계획이다.

인천테크노파크, AI관련 기업 등과 워킹그룹을 만들어 주기적으로 협의하며 인천형 AI 생태계 구축에 나선 인천시는 두 기업이 입주하는 글로벌 스타트업 캠퍼스와 함께 스타트업 파크, 인천테크노파크 AIT(AI Technology) 센터 3곳을 축으로 하는 'AI 트리플파크'를 조성할 방침이다.

미국 실리콘 밸리나 중국 중관춘 같은 개방형 혁신 창업 거점인 스타트업 파크는 송도 투모로우시티를 리모델링해 올해 하반기 개소하며, AIT 센터는 송도 산업기술단지에 2022년 9월 문을 열 예정이다.

스타트업 파크는 창업 초기기업, 글로벌 스타트업 캠퍼스는 글로벌 진출하는 성장기업, 인천테크노파크 AIT는 중견급 스타기업이 활동하기 좋은 기반을 조성해 지원한다.

특히 인천은 송도 글로벌캠퍼스 내 있는 5개 대학(뉴욕주립대·조지메이슨대·겐트대·유타대·FIT)의 우수한 인적 자원을 연계해 산·학 공동연구, 제품 및 서비스 현지화 등 지원 사업을 추진하고 있어 이들 기업의 글로벌 진출에 유리한 장점을 갖고 있다.

최장혁 인천시 행정부시장은 "AI 혁신 생태계 조성은 데이터를 수집·가공하고 알고리즘 기술을 활용하는 등의 다양한 기업 유치가 선행돼야 가능하다"며 "AI분야 유망기업을 적극 유치해 '인천 AI 트리플 파크'를 미국 실리콘밸리의 경제중심지인 '팰로앨토'에 버금가는 AI 거점으로 육성하겠다"고 밝혔다.

