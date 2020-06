영광군, 불갑사 존상 일괄 2건 전남도 유형문화재 지정

[아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 최근 ‘불갑사 명부전 목조 지장보살삼존상과 시왕상 일괄’과 ‘불갑사 팔상전 목조 석가여래삼존상과 나한상 일괄’이 전남도 유형문화재로 지정됐다고 22일 밝혔다.

전남도 유형문화재 제340호로 지정된 ‘불갑사 명부전 목조 지장보살삼존상과 시왕상 일괄’은 17세기 대표적인 조각승 무염(無染) 등 17명이 참여했다.

조성한 존상으로 제작연대(1654년)가 확실하고 조선 후기 전반기 제작양식을 잘 나타낸 우수한 조각 작품으로 보존 상태도 양호하다.

전남도 유형문화재 제341호로 지정된 ‘불갑사 팔상전 목조 석가여래삼존상과 나한상 일괄’은 18세기 초 조각승 초변(楚卞) 등 10명이 조성한 존상으로 연대(1706년)가 확실하고 생동감 있는 상호 표현 등 조각수법이 뛰어나 학술적 예술적 가치가 크다.

두건의 문화재가 새로 지정되면서 군은 모두 56건의 지정문화재(국가 16건, 전남도 40건)와 7건의 군 향토문화유산을 보유하게 됐다.

군 관계자는 “지정된 문화유산을 관리·활용하는데 최선을 다하고, 지정되지 않은 관내 문화유산을 꾸준히 발굴해 소중한 문화유산을 효과적이고 체계적으로 관리해 나가겠다”고 말했다.

