고령화시대 맞아 대형병원 인근 단지에 관심 이어져

-‘수원역 가온팰리스’ 단지 주변 대형병원 서수원권 종합병원, 화홍병원 위치해

100세 시대를 맞으면서 대형병원과 가까운 병세권 단지에 대한 관심이 높아지고 있다.

고령화 시대에 접어들면서 양질의 의료 서비스를 빠르고 편리하게 누리려는 수요가 증가하고 있는데다 대형병원에 근무하는 의사나 간호사 등 의료관련 종사자들의 임대수요가 탄탄해서다.

2018년 1월 기준 우리나라 65세 이상 고령인구는 14.25%를 넘어서면서 고령사회에 진입했다. 이렇다 보니 앞으로 병원을 찾는 사람들이 늘어날 것으로 예상돼 대형병원 인근에 위치한 단지에 대한 관심은 더욱 높아질 전망이다.

실제로 병세권 단지는 청약시장에서 우수한 성적을 거둔 것으로 나타났다. 롯데건설이 지난 3월서울 서초구 잠원동에 분양한 ‘르엘 신반포’의 경우 67가구 모집에 8,358명이 몰리며 최고 408대 1의 경쟁률을 기록하고 1순위 마감에 성공했다. 이 단지는 가톨릭대학교 서울성모병원이 주변에 위치한다.

병세권 단지는 억대의 웃돈이 붙은 것으로 확인됐다. 분당 서울대병원 인근에 위치한 까치마을 1단지 전용 84㎡는 지난해 4월 8억 3,000만원에 거래됐지만 올해 3월은 9억 8,000만원에 거래되며 약 1년 사이에 1억 5,000만원이 올랐다.

업계 관계자는 “같은 지역에 있더라도 대형병원과 좀 더 가까운 곳에 위치한 단지가 그렇지 않은 곳보다 집값이 더 높은 경우를 쉽게 찾아볼 수 있다”라며 “앞으로 65세 이상 인구는 더욱 늘어날 전망이라 병원과 가까운 단지를 찾는 수요가 늘어날 것으로 예상돼 대형병원과 가까운 병세권단지의 인기는 계속될 것으로 보인다”라고 말했다.

이러한 가운데 대형병원 인근에 분양을 앞둔 단지가 있어 눈길을 끈다. 투자1번지로 주목받는 수원역세권1지구에 들어설 예정인 ‘수원역 가온팰리스’가 그 주인공이다. 이 단지는 지하 5층~지상 8층, 3개 동 전용면적 23~28㎡ 총 696실의 소형 오피스텔과 상업시설로 이뤄진다.

수원역 가온팰리스는 '병세권' 프리미엄을 갖췄는데 수원시 숙원사업으로 불리는 서수원권 종합병원이 인접해 있다. 서수원권 종합병원은 연면적 9만 1,503㎡, 지하 4층~지상 10층 800병상 규모의 대형병원이다.

서수원권 종합병원은 상반기 공사 착공에 들어가 2022년 말 개원하는 것을 목표로 사업이 추진되고 있다. 이외에도 서수원 최초 종합병원인 ‘화홍병원’ 역시 단지 주변에서 올해 개관할 예정이다. 400병상 규모의 대형병원으로 24시간 응급진료체계 시스템이 가동될 예정이며 화홍병원 이용 시 양질의 의료서비스도 기대할 수 있다.

수원역 가온팰리스는 교통여건도 좋다. 지하철 1호선ㆍ분당선, KTX수원역과 인접해 서울, 용인, 분당 등 타 지역으로의 접근성이 우수하다. 또한 주변에 위치한 수원역 환승센터를 이용하면 52개 노선을 통해 수원 각지로 이동이 용이하다.

특히 오는 2027년 개통예정인 GTX-C노선의 경우 예비타당성 조사를 통과해 개발이 가속화될 전망이다. 완공시 수원역에서 삼성역까지 22분이면 이동이 가능하며 이는 기존 대비 약 50분 이상 빠른 수준이다. 여기에 수원역과 인천 송도역을 잇는 수인선도 올해 개통될 예정이다.

뿐만 아니라 초대형 개발호재들도 주목할 만하다. 먼저, 단지 인근에 대규모 중고차 유통산업 특화단지가 들어선다. 도이치오토월드와 SK V1 모터스(2020년 예정)를 중심으로 조성될 예정으로 향후 수원의 핵심 사업으로 성장, 고용 증대 및 지역경제 활성화의 선봉장에 설 전망이다.

단지 주변으로 성균관대학교 인공지능 대학원과 탑동지구 R&D 단지, 델타플렉스(舊 수원산단)를 연결하는 인공지능 중심의 산ㆍ학ㆍ연 클러스터도 만들어질 예정이다. 각 구역은 인공지능 바이오ㆍ로봇, 드론ㆍ로봇 등 첨단 산업 발전을 위한 공간으로 이뤄지며, 관련 분야 유망 연구기관의 투자 등이 이어질 계획이다.

더불어 수원공군비행장 이전 부지에 주거시설을 포함해 첨단산업과 고품격 생활문화가 결합된 스마트시티 '스마트폴리스'도 선보일 예정이다. 총 522만㎡ 부지에 2만 5,000여 가구를 비롯해 백화점ㆍ마트 등 상업시설과 R&D 의료ㆍ교육시설 등이 들어설 스마트폴리스는 6만4,000여개의 취업유발효과와 약 8조 5,000억원의 생산유발효과를 만들어낼 것으로 기대를 모으고 있다.

수원역 가온팰리스 견본주택은 현장 맞은편인 수원시 권선구 고색동 14-29번지에 위치한다.

