국민행복지수, 금융위기 수준으로 추락…"가계 빚 부담 커"

국가미래연구원 '2020년 1분기 국민행복지수'

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 국민의 행복지수도 떨어뜨린 것으로 나타났다. 지난해 1분기에 저점을 찍은 뒤 반등하는 듯했지만 코로나19 여파로 1인당 부담하는 빚이 급증하면서 금융위기 직후였던 2009년과 비슷한 수준으로 다시 추락했다.

22일 국가미래연구원이 발표한 '2020년 1분기 국민행복지수'에 따르면 올해 1분기 국민행복지수는 106.25(2003년 1분기=100)로 나타났다. 지난해 4분기 113.95에서 7.7포인트 하락한 것으로 2009년과 비슷한 수준이다. 과거 산출 결과를 보면 카드사태 당시였던 2003년 4분기에 55.97로 가장 낮았고, 2008년 4분기엔 97.06을 기록한 뒤 이후 지수가 100 초반을 오갔다. 2016년 2분기엔 최고점(158.36)을 기록한 후 전반적인 하락세를 보였다.

국민행복지수는 '경제성장=국민행복'은 아니라는 사실을 바탕으로 한다. 경제성장 외에 삶의 질, 환경 등을 포함해 경제후생과 국민행복을 측정한다. 1인당 소비지출과 정부ㆍ가계부채, 고용, 환경, 물가, 소득분배 등 34개의 소항목 값을 이용해 산출됐다.

올해 국민행복지수가 하락 반전한 데에는 급증한 가계부채 영향이 컸다. 국민이 감당할 빚이 늘면서 소득이 증가해도 경제성과나 지속가능성을 기대하기 어려워졌기 때문이다. 한국은행의 '2020년 1분기 말 가계신용(잠정)' 통계에 따르면 1분기 말 현재 가계신용 잔액은 1611조3000억원으로 2002년 4분기 통계작성이래 가장 많았다. 가계신용은 은행, 보험사, 대부업체, 공적 금융기관 등에서 받은 대출에 결제 전 카드 사용금액(판매신용)까지 더한 '포괄적 가계 빚(부채)'을 말한다.

1인당 실질최종소비, 교양오락비, 유형고정자산 등이 줄어든 것도 행복지수를 끌어내렸다. 코로나19로 삶이 팍팍해지면서 국민의 행복에 영향을 주는 소비가 줄었다는 뜻이다.

금융위기 직후였던 2009년 1분기와 비교해 보면 경제성과 및 지속가능성(113.30→107.52)과 삶의 질(93.26→88.77), 경제ㆍ사회 안정 및 안전(107.38→99.87)이 모두 하락했다. 세부적으로 보면 1인당 가계부채는 약 2058만원에서 3381만원으로 늘었다. 비정규직 비율 역시 34.92%에서 36.40%로 높아졌다. 소비자물가지수(87.54→105.71), 이혼율(40.03%→46.34%), 노인빈곤율(38.90%→40.10%) 등이 오른 것도 영향이 있었다. 지난해 1분기 최저점(85.05)에 비하면 아직 높은 수준이지만, 이는 가계동향조사 지표ㆍ사업체노동력조사 표본 변경 등을 반영한 결과다.

김상봉 한성대 경제학과 교수는 "최근 국민의 행복을 좌우하는 요소는 고용과 건강, 1인당 인적자본형성 및 노동생산성, 사회안전, 민간교육비 지출 등의 순으로 나타났다"며 "현 정부가 고용률과 노동의 질(비정규직 비중)을 개선하는 등 주요 공약을 실천하는 것이 중요하다"고 밝혔다. 또 "위기 상황에는 자산이 기업이나 개인에 몰리기 때문에 주의해야 한다"며 "소득주도성장 정책도 예산만 쓰고 일자리의 질은 나빠지는 결과를 낳을 수 있기 때문에 수정이 필요해 보인다"고 말했다.

한편 국민행복지수와 국내총생산(GDP) 증가율의 상관관계는 마이너스(-0.093)로 나타났다. GDP가 큰 폭으로 성장한다고 해서 꼭 국민의 행복이 보장된다는 것은 아니라는 해석이 가능하다. 보고서는 "경제성장이 국민의 행복을 증대시키기 위해서는 단순히 양적 성장보다 여가, 환경 등을 고려한 질적 경제성장이 중요하다는 사실을 시사한다"고 전했다. 이윤석 한국금융연구원 선임연구위원도 최근 금융포커스에서 "코로나19가 장기화할 가능성이 높은 만큼 당분간은 성장률이나 1인당 국민소득과 같은 양적 경제지표에 너무 얽매일 필요는 없다"며 "생명과 건강을 보전함에 따라 얻는 가치가 엄청나기 때문"이라고 전했다.

