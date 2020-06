동작구, 어르신 폐렴구균 예방접종 민간의료기관 확대

폐렴백신을 한번도 접종하지 않은 65세 이상 어르신 대상으로 무료 접종...코로나19 장기화에 따른 합병증 우려로 지역내 90개 민간의료기관으로 확대 운영

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 오는 12월까지 폐렴백신(PPSV23)을 한번도 접종하지 않은 65세 이상 어르신을 대상으로 무료 예방접종을 실시한다.

65세 이상(1955. 12. 31. 이전 출생자) 어르신에서 폐렴구균으로 인한 침습성 폐렴구균 감염증은 균혈증의 경우 사망률 60%, 수막염의 경우 80%에 이를 정도로 치명적이다.

폐렴구균 예방접종은 비용대비 가장 효과적이고 강력한 방법으로 1회 접종으로 80%까지 예방이 가능하다.

또 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화에 따라 합병증이 우려되고 있어 예방이 더욱 필수적이다.

이에 구는 고위험군에 있는 어르신의 건강보호와 코로나19 바이러스 2차 대유행을 대비해 그간 보건소에서만 실시하던 어르신 폐렴구균 예방접종을 민간의료기관까지 확대 시행에 나선다.

지역내 위탁체결한 의료기관은 노량진동 7개소, 대방동 12개소, 사당동 20개소, 상도동 32개소, 신대방동 11개소, 흑석동 8개소 등 90개소다.

이외도 서울시 25개 자치구 지정 의료기관에서 접종이 가능, 예방접종도우미 누리집을 통해 확인할 수 있다.

자세한 사항은 보건소 건강관리과로 문의하면 안내받을 수 있다.

아울러 구는 오는 9월30일까지 폭염에 취약한 어르신의 온열질환 사고 예방을 위한 폭염대비 어르신 보호 종합대책을 추진하고 있다.

공무원, 노인맞춤돌봄 생활지원사, 사회복지사 등 130명으로 구성된 ‘재난도우미’ 운영으로 생활여건 취약 어르신의 건강과 안전관리에 힘쓰고 있으며, 노인맞춤 돌봄서비스 대상자 1100여명의 안부확인 강화에 나선다.

또 경로당, 공공시설 등 일반쉼터 137개소와 연장쉼터 29개소 총 166개소를 ‘어르신 무더위 쉼터’로 지정, 코로나19 위기경보 단계별로 탄력 운영한다.

현재는 심각단계로 전체 무더위쉼터가 휴관 중이며, 경계단계에서는 동주민센터, 구청 등 상시 방역관리 하에 관공서 위주의 일반쉼터를 운영할 계획이다.

모현희 보건소장은 “더 많은 어르신들이 집 근처에서 편리하게 폐렴구균 무료 예방접종을 할 수 있도록 민간의료기관 접종을 확대하게 됐다”며 “코로나19와 폐렴구균이 교차 감염되면 위험성이 더 높아지므로 65세 이상 어르신들은 가까운 의료기관을 찾아 폐렴구균 예방접종을 꼭 하시길 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr