[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 이불매장에서 본격적인 무더위에 잠자리의 쾌적함을 위해 다양한 소재의 여름이불을 선보이고 있다. 이와 함께 9층 이벤트홀 에서는 오는 25일까지 최대 30~50%까지 할인 행사를 진행 한다. 여름이불로 주로 사용되고 있는 대표 원단은 리플모달, 리플면, 인견, 린넨소재로 몸에 달라붙지 않게 가공처리 되어 촉감이 부드럽고 흡수성이 좋다

