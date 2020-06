'온앤오프' 경리가 밝힌 나인뮤지스 해체 후 속마음

[아시아경제 김정호 기자] 나인뮤지스 출신 경리가 근황을 공개해 이목이 집중되고 있다.

20일 오후 방송된 tvN '온앤오프'에는 원더걸스 출신 유빈과 경리가 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 경리는 "좋은 ON의 모습을 보여드리기 위해 알찬 OFF 생활을 하고 있다"고 말문을 열었다.

이어 그는 "8년 간 나인뮤지스로 활동을 하다가, 활동이 종료되고 '멘붕'이 왔던 것 같다"며 속마음을 밝혔다.

나아가 경리는 "앨범이 나오려다가 못 나오고 활동이 종료됐다. 너무 갑작스러웠다. 너무 힘들었다"고 말했다.

더불어 경리는 "뭐라도 하려고 혼자 스케줄을 소화하기도 했는데, 힘든 감정은 똑같았다. 그래서 몇 개월동안 모든 걸 중단했다. 그 감정으로는 뭘 할 수 없더라"며 나인뮤지스 활동 종료 후 휴식기를 가졌던 이유를 전했다.

이후 경리는 순서에 맞춰 운동을 하며 완벽한 자기 관리를 하는 모습을 보였다.

운동을 마친 경리는 뜨개질에 나섰다. 그는 능숙하게 뜨개질을 하며 칭찬을 받아 눈길을 끌었다.

한편, 온앤오프는 매주 토요일 오후 10시 40분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr