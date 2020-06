경북 모든 학교 전교생 매일 등교 가능 … "교육활동 혼란 완화"

경북도교육청, 22일부터 전학교에 자율 선택권 부여

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도교육청은 오는 22일부터 도내 유치원을 비롯해 초·중·고교와 특수학교 등 모든 학교의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 등교수업 운영 방식을 조정한다고 19일 밝혔다.

경북교육청은 코로나19의 지역 상황에 따라 학교 구성원의 협의를 통해 모든 학교가 현행 등교수업 운영 방식을 유지하든가 또는 전교생 매일 등교로 전환하든가 여부를 자율적으로 결정토록 했다. 다만 지역의 코로나19 상황이 악화될 경우 언제든지 현행 등교수업 방식으로 전환토록 했다.

이번 조치는 등교수업과 원격수업을 병행하는 학교의 경우 수업과 평가 등 학교 교육활동 운영에서 학생과 학부모의 혼란과 학교 현장의 어려움을 완화하기 위한 것이라고 도교육청은 설명했다.

임종식 교육감은 "학교 현장의 어려움을 완화하고자 등교수업운영 방식을 조정하지만 학생의 안전이 최우선"이라면서 "감염병 상황을 면밀히 주시하면서 학교가 학생들에게 가장 안전한 곳이 될 수 있도록 총력을 다하겠다"고 전했다.

