트위터, 트럼프 트윗에 또 '조작' 경고문

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 트위터가 도널드 트럼프 미국 대통령이 트위터에 올린 '가짜 CNN 뉴스' 영상에 또다시 "조작된 미디어"라는 경고 딱지를 붙였다. 벌써 세번째다.

트위터는 트럼프 대통령이 18일(현지시간) 올린 영상이 과거 CNN 보도를 조작한것으로 확인됐다고 안내하며 경고 딱지를 붙였다.

트럼프 대통령이 게재한 1분짜리 영상은 불길한 배경음악과 함께 백인 아기가 또래로 보이는 흑인 아기를 쫓아 달려가는 모습이 나온다.

화면 하단에는 CNN 로고와 함께 '속보: 겁에 질린 유아가 인종주의자 아기를 피해 도망가고 있다'에 이어 '인종차별주의자 아기는 아마 트럼프 지지자'라는 자막이 나온다.

CNN이 트럼프 대통령을 조롱한 것처럼 보이지만 이는 누군가가 편집한 가짜뉴스다.

앞서 트위터는 지난달 26일 트럼프 대통령의 글에 '팩트체크가 필요하다'는 설명을, 28일에는 '폭력을 미화해 규정을 위반했다'는 경고를 삽입했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr