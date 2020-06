[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장이 19일 오전 홍제천 수변무대와 성산교 일대에서 하천정화활동을 했다.

이날 무더운 날씨에도 불구하고 유 구청장은 마포구 하천정화활동 추진단으로 활동하고 있는 한국자유총연맹 마포구지회와 함께 구민들에게 쾌적한 하천 환경을 제공하기 위해 하천 내 부유물과 하천 인근의 쓰레기 등을 수거하는 활동을 진행, 구슬땀을 흘렸다.

유 구청장은 많은 구민들이 산책하고 자전거를 타며 운동을 즐기는 생활하천인 홍제천에서 뜻깊은 정화활동을 함께해준 한국자유총연맹 마포구지회 송요섭 회장을 비롯한 회원분들을 향한 감사의 마음을 전하는 것도 잊지 않았다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr