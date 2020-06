[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 19일 오전 구청장실에서 개최된 ‘정책 실명제 심의위원 위촉식’에서 심의위원들과 함께했다.

구는 주요 정책의 결정 및 집행 등 과정에서 관련자 실명과 의견을 기록, 관리, 공개하며 정책의 투명성 및 책임성을 높이기 위해 정책실명제 심의위원을 위촉했다.

채 구청장은 이날 심의위원들에게 구민이 믿을 수 있는 투명한 영등포구를 만들기 위해 최선을 다해줄 것을 부탁했다.

