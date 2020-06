[포토]중랑구, 6·25 ‘ 참전용사 감사품 및 청소년 장학금 ’전달식 개최

6.25전쟁 70주년 기념 100명의 참전용사와 유가족에게 백미 20kg 각 가정으로 전달...3.1절 기념 청소년 장학금 33명 학생들에게 30만원씩 통장계좌로 입금

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 19일 6·25 70주년 기념 참전용사 감사품 전달식을 개최했다고 밝혔다.

중랑구교구협의회(회장 국일교회 장판식 목사) 주관으로 진행된 이번 감사품 전달식은 6·25 전쟁의 의미를 되새기며 참전용사를 격려, 나라의 평화를 기원하는 마음에서 마련, 지난 2월 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 전달하지 못했던 3.1절 기념 청소년 장학금도 함께 전달했다.

코로나19 확산을 방지하기 위해 기존보다 참여인원을 대폭 축소, 중랑구교구협의회 임원목사와 6·25 참전용사 및 청소년 대표만 참석, 금식기도회는 개별 교회에서 진행한다.

참전용사와 유가족 100명에게 전달되는 감사품은 영안교회(담임 양병희 목사)에서 후원한 것으로 백미(20kg) 1포씩 각 가정으로 배달되고, 중랑구 교구협의회 신도들의 귀중한 성금으로 마련된 3·1절 기념 청소년 장학금은 학생 33명의 통장계좌로 입금된다.

류경기 중랑구청장은 “제70주년 6·25를 기념, 나라를 위해 희생하셨던 참전용사들의 숭고한 삶과 정신을 되돌아보는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

