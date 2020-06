[전문]'쇼 음악중심' 측 "그간 세븐틴 출연 요청했다"

[아시아경제 허미담 기자] MBC '쇼! 음악중심' 제작진이 그룹 세븐틴의 출연 불발에 대한 입장을 밝혔다.

'쇼! 음악중심' 제작진은 19일 "다양한 장르의 가수들을 섭외해 기존 음악프로그램과는 차별화된 무대를 선보이기 위해 노력하고 있다"라며 "제작진은 그간 세븐틴의 출연을 요청했으며, 이들이 출연해 시청자분들에게 무대를 보여드릴 수 있길 원하고 있다"라고 전했다.

앞서 이날 한 매체는 오는 22일 컴백 예정인 세븐틴이 '쇼! 음악중심'에는 출연하지 않는다고 보도했다. 이는 빅히트엔터테인먼트(빅히트)와 MBC 간의 갈등이 영향을 미친 것으로 보인다. 세븐틴의 소속사 플레디스엔터테인먼트는 최근 빅히트에 인수 합병됐다.

빅히트와 MBC는 지난해 말 빅히트 소속 가수들의 MBC 프로그램 불참을 계기로 갈등설에 휩싸였다. 방탄소년단은 당시 뉴욕 타임스스퀘어에서 열린 미국 신년 전야 특별 무대에 섰고 12월31일 진행된 MBC '가요대제전'에는 출연하지 않았다.

다음은 MBC '쇼! 음악중심' 제작진 공식입장 전문.

안녕하세요.

MBC '쇼! 음악중심'입니다.

앞으로도 '쇼! 음악중심' 제작진은 K-POP 팬분들에게 최고의 무대를 선보일 수 있도록 노력하겠습니다.

감사합니다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr