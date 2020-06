[미국주식 종목진단] 코카콜라, 57년 연속 배당증액..지금 사도될까?

미국주식 분석 서비스를 제공하는 초이스스탁은 19일 코카콜라(KO)를 저평가 배당주로 꼽았다. 코카콜라는 지난 57년 동안 매년 배당금을 증액해 온 대표 배당주다. 57년이라는 기간 동안 매년 배당금을 지급해왔다는 것은 경제 및 금융 위기 상황에도 견조한 수익을 창출할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있다는 것을 의미한다.

코카콜라(KO)는 코카콜라, 환타, 스프라이트와 같은 탄산 음료 브랜드는 물론 미닛 메이드, 조지아 커피와 같은 무탄산 음료 브랜드를 소유한 세계 최대의 무알콜 음료 기업이다. 영국 최고의 커피 회사 코스타(Costa)를 인수함으로써 입지를 확대하기도 했다.

초이스스탁의 종목진단에 따르면 코카콜라의 투자매력 점수는 86점으로 미국 상장사 5,184개 중 114위, 상위 2%에 해당한다. 특히 투자매력 세부 항목 중 배당매력은 만점으로 상위 0.02%다. 전일(18일) 코카콜라는 46.99달러로 마감했으며, 초이스스탁이 산정한 코카콜라 적정주가는 70달러다.

이날 종가기준 주가수익배수(PER)는 20.10배, 자기자본이익률(ROE)는 54.1%다.

초이스스탁은 미국주식 분석 전문 서비스로 빅 데이터와 알고리즘에 기반해 종목을 발굴하고, 직접 분석한 투자 포인트와 적정주가, 매매전략 등을 제시해 미국주식 투자자들로부터 큰 인기를 끌고 있다.

초이스스탁의 미국주식 주요 서비스는 ▲종목추천 ▲추천 포트폴리오 ▲전 종목 투자매력점수 및 적정주가 ▲전 종목 투자매력 순위 ▲배당주, 성장주 등 종목 족보 리스트 ▲10년 재무차트 및 투자지표 ▲배당정보 등을 제공한다.

