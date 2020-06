아시아경제 교육센터, 인공지능·빅데이터·클라우드 IT/SW분야 교육 강사 모집

파이썬, R, 자바 활용. 분야별 기초교육부터 청년층 취업 경쟁력 강화를 위한 기업실무 프로젝트 교육 진행

아시아경제 교육센터는 정부 지원으로 운영 중인 4차 산업분야 직업훈련의 교육과정 운영을 위해 IT/SW 분야에서 개발경력과 강의력을 갖춘 전문 강사를 상시 모집한다.

이번 모집을 통해 참여가 확정된 강사는 아시아경제 교육센터가 운영하는 교육과정에 참여하게 된다. 지원자격은 학력과 성별에 제한이 없으며 파이썬, R, 자바 기반의 프로그래밍 개발이 가능하고 강의 경력보유 등 자격을 갖춘 자라면 누구나 지원 가능하다.

아시아경제 교육센터가 운영하는 교육과정은 취업을 준비 중인 청년층을 대상으로 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등 IT 산업분야에서 활용할 프로그래밍 개발 중심 교육으로 교과목 실습이 병행되는 이론교육과 PBT(Project Based Training) 방식의 그룹 프로젝트 실습으로 진행된다.

한편, 아시아경제 교육센터는 지난 6년간 고용노동부의 지원으로 청년취업아카데미, 4차산업 선도인력 양성훈련, 국가기간전략산업직종훈련의 운영기관으로 참여하고 있으며, 단기과정(40시간), 중·장기과정(300~500), 장기과정(700~800시간)으로 구성된 교육과정을 연간 20회 이상 운영하여 500여명의 훈련생을 양성하고 있다.

강의 참여를 희망하거나 자세한 안내가 필요할 경우 아시아경제 교육센터 전략사업부로 문의하면 된다.

